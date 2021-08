KOMUNÁLNA poisťovňa získala cenu za sociálnu angažovanosť, podporí z nej ďalšie projekty pre mladých

O ocenení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.8.2021 (Webnoviny.sk) -Cena Güntera Geyera za sociálnu angažovanosť sa každoročne udeľuje členom nadnárodnej skupiny Vienna Insurance Group, medzi ktorých patrí aj slovenská KOMUNÁLNA poisťovňa. Tá získala prestížne ocenenie už po druhýkrát. Striebornú Cenu Güntera Geyera odovzdal predsedníčke predstavenstva a generálnej riaditeľke KOMUNÁLNEJ poisťovne Slávke Miklošovej. "KOMUNÁLNA poisťovňa opäť potvrdila, že si toto ocenenie zaslúži. Okrem detí a mladých ľudí myslí aj na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktorým pomáha s ich integráciou sa do spoločnosti. Teším sa na ďalšie zmysluplné projekty, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality miestneho a komunitného života," dodal P. Thirring.Odbornú porotu zaujali projekty zamerané na podporu hendikepovaných občanov, ako aj komunitných aktivít detí a mládeže. Rovnako ocenila, že mnohé z projektov fungujú kontinuálne. Dlhoročnými partnermi KOMUNÁLNEJ poisťovne sú v tejto oblasti nielen Združenie miest a obcí Slovenska, ale napríklad aj Nadácia pred deti Slovenska, s ktorou KOMUNÁLNA poisťovňa od roku 2013 realizuje program Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. "Miestne komunity sú pre dobré fungovanie samospráv kľúčové, preto je angažovanosť v nich potrebné podporovať už od útleho veku. Pretože každej dobrej samospráve záleží na tom, aby mladí ľudia neodchádzali, ale naopak, spolupodieľali sa na jej zlepšovaní," uviedlaNa spoluprácu s Nadáciou pre deti Slovenska poskytne v tomto roku KOMUNÁLNA poisťovňa aj časť financií získaných spolu s Cenou Güntera Geyera za sociálnu angažovanosť. Sumou 12-tisíc eur podporí dva projekty zamerané na budovanie komunít, ktoré zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí a zároveň im dávajú reálny priestor na podieľanie sa na aktivitách samospráv. "S Komunálnou poisťovňou sme našli spoločný záujem pracovať na tom, ako tvoriť samosprávy s mladými ľuďmi a pre mladých ľudí. Aj preto sme sa tento rok rozhodli naše spoločné know-how preniesť do online priestoru a vytvoriť nástroj, ktorý pomôže každej samospráve na Slovensku nájsť spôsob ako budovať komunitu priateľskú deťom a mladým ľuďom," hovorí, ktorú KOMUNÁLNA poisťovňa podporí aj pri realizácii projektu s názvom Spojme hlavy. Je určený mladým občianskym aktivistom, ktorí môžu na realizáciu vlastných malých komunitných projektov získať finančnú podporu do výšky 500 eur.Cena Güntera Geyera je pomenovaná na počesť predsedu dozornej rady spoločnosti Wiener Städtische Versicherungsverein, ktorá je známa svojím výrazným angažovaním v sociálnej sfére. Ocenenie sa udeľuje od roku 2012, pričom na účely dobrovoľníckych aktivít je pre členské spoločnosti skupiny Vienna Insurance Group každoročne vyčlenených 100-tisíc eur.Informačný servis