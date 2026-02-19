Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

19. februára 2026

Komunálne a župné voľby budú v sobotu 24. októbra 2026



Šéf parlamentu zatiaľ voľby oficiálne nevyhlásil, musí tak urobiť najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.



Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Na tento termín ich vyhlási predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Voľby zástupcov v mestách, obciach a samosprávnych krajoch budú opäť spojené, konať sa teda budú v jeden deň.


Šéf parlamentu zatiaľ voľby oficiálne nevyhlásil, musí tak urobiť najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. V roku 2022 si Slováci zvolili primátorov, starostov, šéfov krajov a poslancov zastupiteľstiev na štvorročné volebné obdobie. Spojené voľby sa vtedy konali prvýkrát.

„Už v októbri minulého roka som deklaroval, že predĺženie súčasného volebného obdobia v našich samosprávach, teda pre našich starostov, primátorov a predsedov krajov, by mohlo byť právne spochybniteľné a nebolo by ústavne čisté. Preto voľby do samospráv vyhlásim na 24. októbra 2026 v súlade s platným zákonom,“ uviedol Raši.

Voliči si budú vyberať starostu, respektíve primátora, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev.

Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska.

