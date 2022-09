Komunálne voľby nebudú v niektorých slovenských obciach, dôvodom sú chýbajúci kandidáti

Bez kandidátov

9.9.2022 (Webnoviny.sk) - V piatich obciach na Slovensku sa komunálne voľby 29. októbra neuskutočnia. Dôvodom je, že v nich nikto nekandiduje za starostu ani za poslanca. Ide o obce Ratkovo (okr. Martin), Michalková (okr. Zvolen), Brezovec (okr. Snina), Pongrácovce (okr. Levoča) a Jakušovce (okr. Stropkov).Ako informoval tlačový odbor ministerstva vnútra , aj v týchto obciach však budú môcť ísť obyvatelia k volebným urnám. Hlasovať budú za kandidátov do orgánov samosprávnych krajov, keďže komunálne a župné voľby sa budú po prvý raz konať naraz v jeden deň. V ďalších šiestich obciach nebudú občania voliť starostu, budú si len vyberať spomedzi kandidátov do obecného zastupiteľstva.Starostom nechce byť nikto v obciach Domadice (okr. Levice), Moškovec (okr. Turč. Teplice), Harakovce (okr. Levoča), Šarišské Bohdanovce (okr. Prešov), Starina (Stará Ľubovňa) a Dobroslava (okr. Svidník).V 25 obciach kandiduje nižší počet kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva, ako má byť zvolený. Ide o obce Studienka, Doľany, Prašník, Slatinka nad Bebravou, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Čab, Chrabrany, Lužany, Blažovce, Jazernica, Karlová, Žabokreky, Lietavská Svinná – Babkov, Baláže, Poniky, Petrovce, Lukavica, Slatinské Lazy, Nevoľné, Harakovce, Lažany, Dobroslava, Čižatice a Hrhov."Vo všetkých týchto vyššie spomenutých obciach sa budú konať nové voľby, ktoré do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb vyhlási predseda Národnej rady SR najneskôr 110 dní predo dňom ich konania," uviedol tlačový odbor rezortu vnútra.Na Slovensku otvoria 29. októbra 6 010 volebných miestností. Spojené voľby sa uskutočnia vždy v jednej volebnej miestnosti. Na hlasovanie do mestských a obecných zastupiteľstiev, starostu či primátora bude slúžiť biela obálka.Hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja treba vložiť do modrej obálky. Obálku volič vhodí do určenej schránky, teda buď bielej, alebo modrej. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ak občan vloží lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný.