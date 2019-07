Komunikácia Mariana K. a N. Bödöra sa nečítala ani v utorok

Na archívnej snímke vpravo Marian K. Foto: TASR/Lenka Krošláková Foto: TASR/Lenka Krošláková

Pezinok 30. júla (TASR) - Ani na utorkovom pojednávaní senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku sa nečítala komunikácia z aplikácie Threema Mariana K. či už s Norbertom Bödörom, alebo Štefanom A. Na pojednávanie prišla iba jedna svedkyňa z predvolaných troch, a to niekdajšia finančná riaditeľka TV Markíza Radka Doehring. O žiadnych zmenkách nemala do ich medializácie vedomosť. Svedok Peter Tóth si doručenku neprevzal, podľa jeho syna je v zahraničí.Obžalovaný Pavol R. sa aj v utorok bránil, že absencia zmeniek v účtovníctve neznamená ich neexistenciu. Toto tvrdenie zakladá aj na tom, že podľa jeho slov neboli v účtovníctve Markízy evidované služby zaa taktiež ani exekúcia Markízy Gamatexom. Vedúca právneho oddelenia TV Markíza Lucia Tandlich obžalovanému oponuje s tým, že exekúcia Gamatexom bola uvedená vo výročnej správe CME z roku 1999., zareagoval Pavol R.Obhajoba Pavla R. sa zakladá aj na tom, že sa Rada pre vysielanie a retransmisiu pripravovala odobrať Markíze licenciu na vysielanie a previesť ju na Gamatex Mariana K. Toto tvrdenie podporil analógiou s vtedajšou televíziou VTV, ktorú podobným spôsobom svojho času ovládol dnes už zavraždený mafián Peter Steinhübel.Po obedovej prestávke začal obhajca obžalovaných Dušan Pohovej (ktorý na súde prehovoril prvýkrát) čítať listinné dôkazy v plnom znení. To po prečítaní jednej z listín namietal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta s tým, že žiada čítanie listín iba v relevancii k prípadu zmeniek. Na to reagoval senát, že má obhajoba právo čítať aj celú listinu. Po ďalšej prestávke tak Pohovej pokračoval v čítaní zmlúv.Na stredajšie (31. 7.) pojednávanie sa má dostaviť niekdajší novinár a bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Ten už niekoľko mesiacov spolupracuje s políciou aj vo veci sledovania novinárov, vrátane zavraždeného Jána Kuciaka. Jeho syn Samuel však informoval políciu, ktorá ho v mieste jeho bydliska hľadala, aby mu doručila predvolanie, že jeho je otec v zahraničí a nevie, kedy sa vráti. Na ŠTS by mal prísť taktiež vypovedať Jozef Dučák, ktorý je obvinený aj v kauze Technopol servis spolu s Marianom K. Ten však tvrdí, že sa nemôže zúčastniť zo zdravotných dôvodov.V utorok sa na pojednávane do priestorov pre verejnosť dostavil opäť obvinený Štefan A. a taktiež advokát Norberta Bödöra Adrián Kucek.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátoraMarian K. je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy svojej niekdajšej spoločníčky Sylvie Volzovej, ktorá sa z účasti na pojednávaní ospravedlnila.