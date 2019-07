Komunikácia Mariana K. a Štefana A. je podľa Lipšica usvedčujúca

Na snímke právni zástupcovia TV Markíza Tomáš Kamenec, Daniel Lipšic a dozorujúci prokurátor Ján Šanta počas súdneho pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze falšovania zmeniek TV Markíza 23. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Na snímke právni zástupcovia TV Markíza Tomáš Kamenec, Daniel Lipšic a dozorujúci prokurátor Ján Šanta počas súdneho pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze falšovania zmeniek TV Markíza 23. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann

Pezinok 24. júla (TASR) – Komunikácia medzi Marianom K. a Štefanom A. je podľa obhajcu TV Markíza Daniela Lipšica bezprostredne usvedčujúca. Povedal to po stredajšom pojednávaní v kauze televíznych zmeniek po výpovedi svedka Štefana A. pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Obhajoba sa sťažuje na obštrukcie v prípravnom konaní a na „vyťahovanie dôkazov z čarovného klobúka“. Lipšic taktiež spochybnil verziu o angažovaní sa nebohého právnika Ernesta Valka v prípade televíznych zmeniek.„Komunikáciu poznal detailne napriek tomu, že je stará rok a pol,“ uviedol Lipšic na margo výpovede Štefana A., v ktorej sa ho pýtali na časti elektronickej komunikácie, ktorú senát ŠTS odmietol čítať vzhľadom na neskoré predloženie prokurátorom.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta dodal, že výpoveď Štefana A. považuje za veľmi spornú a pýta sa „prečo práve s ním bola naplánovaná utajovaná komunikácia, ako to sám svedok uvádzal“. Šanta tak narážal na potrebu komunikovať cez šifrovanú aplikáciu Threema. Jej používanie priznal Štefan A. vo svojej výpovedi na súde.„Dodnes nám blokuje prokuratúra k dôkazom prístup,“ tvrdí obhajca Pavla R. Marek Para. Dodal, že ak sa niečo predkladá, tak veľmi náhle. Kritizoval opäť aj údajnú piatu zmenku a fakt, že im originály zmeniek stále neboli predložené.Súčasťou výsluchu svedka boli aj tvrdenia o angažovaní sa Ernesta Valka v kauze televíznych zmeniek. Ten mal podľa slov Štefana A. navrhnúť riešenie prostredníctvom zmeniek, čo "sedí" s výpoveďou obžalovaného Pavla R. Na to reagoval Lipšic s tým, že mu príde táto verzia ako „z ríše rozprávok“ vzhľadom na to, že bol v tom čase Ernest Valko okrem iného aj advokátom SDK Mikuláša Dzurindu, ktorá bola v tom čase Markíze naklonená.Na otázku TASR, či sa Marian K. zúčastní pojednávania, odpovedal prokurátor s tým, že senát pripustil, že by sa obžalovaný mohol zúčastniť pojednávaní v septembri. Tie by sa mohli konať podľa Lipšica v Ústave na výkon väzby Bratislava.Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora "po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov".Marian K. je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Silvie Volzovej. Na súde ju obvinil zo zavinenia situácie, ktorá viedla k predmetným zmenkám.