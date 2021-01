Komunikácia vlády s cirkvou bola počas pandémie konštruktívna a podľa biskupov aj miestami náročná

Slovensko sa nachádza v novej situácii

Veriaci sa dokážu sviatostí na čas zrieknuť

Opatrenia v kostoloch sú dostačujúce

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Komunikácia predstaviteľov štátu s Cirkvou bola počas doterajšieho vývoja pandémie koronavírusu vo väčšine prípadov konštruktívna, miestami však náročná. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Domnieva sa, že snaha porozumieť problémom na jednotlivých stranách a spájať sily na prekonanie pandémie, boli východiskovými postojmi.„Pravdaže, Cirkev opakovane pripomína a nalieha, aby všetci ľudia, nielen predstavitelia vlády, boli v okolnostiach pandémie trpezliví, pokojní, láskaví a nenechali sa stŕhať emóciami a konfliktami," priblížil Kramara.Zdôraznil, že Slovensko sa v dôsledku šírenia pandémie koronavírusu nachádza v novej situácii, ktorá sa neustále vyvíja.„Pochopiteľne teda nie je pre vládu ľahké nájsť adekvátny kľúč na riešenie danej otázky a vidíme to aj na príklade iných štátov v Európe či vo svete. Pre mnohých veriacich je možnosť navštíviť chrám a prijať sviatosti priam životne dôležitá, čo sa ťažko vysvetľuje tým, ktorí skúsenosť viery nemajú. Mrzí nás, keď kvôli tomu medzi predstaviteľmi štátu vzniklo napätie," ozrejmil hovorca KBS.Zopakoval, že keď je riziko stretávania sa život ohrozujúce, veriaci sa dokážu sviatostí na čas zrieknuť a aj to vedia pochopiť.„Ťažšie to bolo, keď iné veci fungovali a bohoslužby sa museli pozastaviť. Na vianočné sviatky, naopak, dostali určitú výhodu, hoci v mnohých okresoch sa rýchlo skončila. Celá spoločnosť je však, čo sa týka opatrení, stále vo fáze hľadania správnej miery, netýka sa to len bohoslužieb, takže je zrejmé, že štátni predstavitelia to v danej veci nemajú jednoduché," doplnil Kramara.Vládou prijímané opatrenia v kostoloch považuje za logické a dostačujúce.„Domnievam sa, že opatrenia, ktoré sa musia zachovávať pri bohoslužbách, také sú. A ľudia už sú na ne viac-menej zvyknutí. Je však dôležité, aby neochabla snaha ich rešpektovať a dôsledne dodržiavať," dodal hovorca KBS.