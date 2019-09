Komunity sa môžu uchádzať o podporu verejnoprospešných projektov

Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Bratislava 23. septembra (TASR) – Komunitné skupiny sa môžu opäť zapojiť do grantového programu Nadácie VÚB a získať finančnú podporu na verejnoprospešný projekt. O tom, ktorých 24 projektov bude podporených, rozhodne v hlasovaní verejnosť. Prihlášky je možné zasielať od 2. do 31. októbra.uviedol predseda správnej rady nadácie Alexander Resch.Možnosť zapojiť sa majú skupiny susedov, občianske združenia, obce a školy, ktoré prídu s návrhom na pomoc sociálne slabším a znevýhodňovaným skupinám alebo s projektmi na zlepšenie životného prostredia. Do verejného hlasovania postúpia projekty komunít, ktoré najlepšie preukážu svoje nadšenie pre pomoc druhým, ako aj zodpovednosť za ochranu životného prostredia a prírodného dedičstva.Projekty budú členené podľa krajov Slovenska, kde majú byť realizované. Na začiatku musia prejsť návrhy odbornou komisiou, ktorá vyberie šesť najkvalitnejších. Tie posunie do verejného hlasovania. Najlepšie projekty majú možnosť získať granty do 5000 eur.