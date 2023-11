Konanie ministra vnútra je pokus o absolútne ovládnutie polície a Pellegrini stráca pôdu pod nohami, tvrdí Šeliga (video)

Pokusy o ovládnutie polície

Prístup v rozpore s právnym štátom

Manipuláciou k víťazstvu vo voľbách

Pellegrini stráca pôdu pod nohami

16.11.2023 (SITA.sk) - Zdá sa, že niektorí ľudia vo vláde si ani nevšimli, že na Slovensku bola Nežná revolúcia. Vyhlásil to Juraj Šeliga Demokrati ) na dnešnej tlačovej besede a spresnil, že hovorí napríklad o ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi Hlas-SD ).Reagoval tak na rozhodnutie Mestského súdu Bratislava IV o tom, že sa do práce okrem vyšetrovateľa Branka Kišša vracia aj vyšetrovateľ Štefan Mašin "Súd už druhýkrát povedal, že rozhodnutia Šutaja Eštoka sú nezákonné," uviedol Šeliga s tým, že to, čo robí, nie je v poriadku.„Tieto pokusy o normalizáciu, pokusy ovládnuť absolútne políciu a zastrašiť policajný zbor musia skončiť. Šutaj Eštok včera dostal vysvedčenie za svoju prácu," dodal Šeliga s tým, že Demokrati vyzývajú ministra vnútra, aby zišiel z kratšej cesty dole, zrušil rozhodnutia, ktoré vydal a umožnil vyšetrovateľom, aby sa vrátili naspäť do práce.„Verím, že aj Európska komisia sleduje kroky ministra vnútra a postaví sa k tomu čelom a povie jasne, že takýto prístup je v rozpore s právnym štátom," vyhlásil Šeliga a pozornosť obrátil aj na zistenie o manipulácii s nahrávkou, ktorú predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) púšťal verejnosti v roku 2020 s čiernymi koženými kabátmi za chrbtom.Nahrávka mala slúžiť na diskreditáciu prokurátorov Ondreja Repu Michala Šúreka v kauze Mariána Kučerku . Podľa Šeligu Fico aj na základe tejto nahrávky, ktorú púšťal verejnosti, manipuloval verejnosť, čo mu pomohlo vyhrať voľby.„Každým dňom vláda Roberta Fica potvrdzuje, že je to vláda klamárov a diletantov," vyhlásil podpredseda Demokratov a bývalý minister obrany Jaroslav Naď „Behom pár dní sa im podarilo nielenže poštvať proti sebe všetkých slušných policajtov, ale aj verejnosť. Ministerko Šutaj Eštok veľmi narazil," uviedol Naď s tým, že Šutaja Eštoka odkopnú aj vlastní.„Fico ho teraz využíva ako realizátora zákerností a špinavých krokov. Potom si utrie ruky a povie. že on nie je z jeho strany. A naraz zaútočí aj na Šutaja Eštoka a odkopne ho a samozrejme aj na Petra Pellegriniho (Hlas-SD)," vyhlásil Naď s tým, že Pellegrini stráca pôdu pod nohami a nemá vo svojich rukách vlastných ministrov.„Toto je tá slušná vláda, ktorú ste sľubovali voličom? Porušovanie zákona vaším ministrom vnútra, boj proti základnému demokratickému pilieru - mimovládnym organizáciám zo strany ministra Erika Tomáša. Toto je tá lepšia tvár? Zatiaľ, pán Pellegrini, ste len pozorovateľom toho, ako Robert Fico cez vašich ministrov rúca demokraciu," odkázal Naď predsedovi parlamentu Pellegrinimu a dodal, že nemôže byť prezidentom, keď si nevie spraviť poriadky s vlastnými ministrami. Podľa Naďa by mal Šutaj Eštok dobrovoľne odísť z funkcie ministra vnútra.