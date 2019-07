Konateľ výdajne zdravotníckych pomôcok priznal podvod

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (TASR) – Konateľ výdajne zdravotníckych pomôcok na východnom Slovensku priznal podvod. Vo štvrtok (11. 7.) uzavrel zmier so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Vyhol sa tak prípadnému trestu, ktorý by mu hrozil v prípade uznania za vinného, informoval Matej Štepianský z Dôvery.Pacienti dostali vo výdajni bežné zdravotnícke pomôcky, no fakturovali ich ako niekoľkonásobne drahšie pomôcky na mieru. Išlo spolu o 86 prípadov. Škodu na prostriedkoch verejného zdravotníctva 6500 eur zaplatil obvinený.Polícia celkovo preveruje 14 výdajní zdravotníckych potrieb po celom Slovensku. „priblížila Dôvera. Upozornenia prichádzali poisťovni aj od poistencov. Po rozsiahlom preverovaní faktúr podala poisťovňa podnet na Generálnu prokuratúru SR.“ doplnila poisťovňa.