Koncepcia sa podľa Pardavého po góle na 0:3 rozsypala, plány Slovákov naštrbilo aj zranenie Pospíšila (video+foto)

Vplyv istotu postupu

Zranenie Pospíšila

22.5.2024 (SITA.sk) - Asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Pardavý tvrdí, že napriek stredajšej vysokej prehre so Švédmi (1:6) na záver účinkovania v ostravskej B-skupine majstrovstiev sveta v Česku boli v stretnutí niektoré momenty, ktoré mohli odchýliť zápasový kurz na slovenskú stranu.„Bol to veľmi ťažký zápas. Myslím si, že sme mali solídny začiatok, prvých možno osem-desať minút. Mali sme veľa striel, ale nestrelili sme gól. V druhej tretine za stavu 0:1 sme mali v presilovke dve šance, trafili sme žŕdku... Keby sme dali na 1:1, mohli sme Švédov trochu nahlodať,“ uviedol Pardavý vo videu na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Keď Švédi v 33. minúte zvýšili na 3:0, koncepcia Slovákov sa podľa Pardavého rozsypala a tím spod Tatier možno aj pod vplyvom istoty postupu do štvrťfinále nedokázal zabrať naplno.„Po treťom góle to s nami vyzeralo zle, pretože sme začali lietať po ľade. Absolútne sme neplnili to, čo je nám vlastné. V záverečnej časti hry sme sa chceli vrátiť do zápasu, uhrať to nejakým spôsobom, ale asi aj po mentálnej stránke hráči do toho nedali úplne všetko, keďže štvrťfinále sme mali isté,“ dodal.Plány slovenského mužstva naštrbilo aj zranenie útočníka Martina Pospíšila . Hráč Calgary Flames si pri nepríjemnom náraze na mantinel poranil rameno a jeho ďalšie účinkovanie na turnaji je otázne.„Mali sme problém so striedaním útokov, pretože sa nám zranil ‚Popi'. Najskôr sme striedali troch centrov, potom tri pravé krídla. Bolo to náročné, ale Švédi s 15 či 17 hráčmi z NHL ukázali, že boli najkvalitnejším tímom v základnej časti. Majú veľkú šancu na titul.“