Koncern ExxonMobil zvažuje predaj časti aktív v Mexickom zálive

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Houston 6. októbra (TASR) - Americký ropný koncern ExxonMobil uvažuje o predaji časti svojich aktív v Mexickom zálive. Uviedli to zdroje blízke spoločnosti s tým, že ExxonMobil sa do budúcnosti chce viac zameriavať na sľubnejšie podmorské ložiská v Južnej Amerike a domáce ložiská bridlicovej ropy.Viaceré ropné spoločnosti sa v poslednom období snažia koncentrovať rozvoj ložísk do menšieho počtu sľubnejších lokalít. Týmto smerom sa uberá aj ExxonMobil, ktorý sa plánuje viac zamerať na ložiská pri pobreží Brazílie a Guyany a ložiská bridlicovej ropy v Texase. K prípadnému predaju aktív v Mexickom zálive by však najskôr mohlo dôjsť na budúci rok.Ako pre agentúru Reuters uviedol jeden z informovaných zdrojov, spoločnosť uvažuje, že predá niektoré z aktív v oblasti ťažby ropy z hlbinných ložísk v Mexickom zálive. Išlo by o aktíva, ktoré produkujú denne okolo 50.000 barelov ropy (1 barel = 159 litrov).Napriek tomu, že spoločnosť je najhodnotnejšou verejne obchodovanou ropnou firmou na svete, čo sa týka jej pozície prevádzkovateľa ložísk v Mexickom zálive, je až na 9. mieste. Omnoho lepšie pozície v Mexickom zálive majú konkurenčné koncerny ako Royal Dutch Shell a BP a dobré pozície tam majú aj niektoré menšie ropné firmy ako Fieldwood a Talos.