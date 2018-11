Koncern Thyssenkrupp znížil hospodársky výsledok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Essen 9. novembra (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Thyssenkrupp čelí kartelovému vyšetrovaniu a hrozí mu finančný postih. Preto vedenie spoločnosti s ohľadom na toto riziko informovalo akcionárov o slabom čistom zisku v hospodárskom roku 2017/18.Koncern by mal podľa odhadu skončiť so ziskom len 100 miliónov eur. V predchádzajúcom roku bol v čistom pluse 271 miliónov eur. Vedenie spoločnosti o tom informovalo vo štvrtok po uzavretí akciovej burzy vo Frankfurte nad Mohanom. Akcionári reagovali v piatok na správu predajom podielov firmy.Vyšetrovanie úradu pre ochranu hospodárskej súťaže smeruje k potvrdeniu podozrení, že sa koncern zúčastnil na dohode s ďalšími oceliarňami o cenách ocele. V Essene sa preto rozhodli vytvoriť z prevádzkového zisku rezervu do 200 miliónov eur na prípadné zaplatenie finančného postihu. Riziká sú aj v oblasti Components Technology a nejasnosti sú aj v divízii Steel Europe a Elevator Technology.Konečný výsledok podnikania koncernu v hospodárskom roku, ktorý skončil 30. septembra, vedenie oznámi 21. novembra.