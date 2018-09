Koncerny VW a Ford pripravujú spoluprácu v oblasti úžitkových vozidiel

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Hannover 1. septembra (TASR) - Možná spolupráca divízie úžitkových vozidiel Volkswagenu (VW) a amerického konkurenta Forda vyvolala podľa denníka Handelsblatt v hannoverskom závode nemeckej firmy znepokojenie.Zamestnanci sa obávajú, že časom by sa ich výrobný program mohol presťahovať do amerického závodu Forda v Turecku, ktorý je neďaleko Istanbulu.Thomas Sedran, nový šéf divízie úžitkových vozidiel VW, vo svojich predstavách o jej vedení uviedol, že sa výrobné náklady musia znížiť. Spolupráca s inými partnermi by sa mala začať pri výrobe modelu autobusu VW Bulli a transportéra VW T8 a transportéra Forda.Šéfka závodnej rady Bertina Murkovicová k zámeru povedala, že chce, aby aj nasledujúce generácie tu mohli pracovať. Pri tomto predpoklade je závodná rada pripravená s novým vedením dobre spolupracovať.Vedenie Volkswagenu v júni oznámilo, že svoje sily pri vývoji úžitkových vozidiel spojí s americkým Fordom. Vzájomná výmena vlastníckych podielov partnerov sa neplánuje. Spolupráca sa zameria iba na zníženie nákladov na vývoj a výrobu. Výrobcov úžitkových vozidiel nútia k spolupráci aj prísnejšie normy EÚ o prípustnom množstve kysličníka uhličitého vo výfukových plynoch. Začnú platiť od roku 2020.