Koncert Boris Filan 70 bol oslavou umelca aj oslavou slovenskej hudby

Na snímke spevák Janko Lehotský vystupuje počas narodeninového koncertu Boris Filan 70, 26. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Na snímke spevák Miroslav Žbirka vystupuje počas narodeninového koncertu Boris Filan 70, 26. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Na snímke spevák Jožo Ráž zo skupiny Elán vystupuje počas narodeninového koncertu Boris Filan 70, 26. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Na snímke spisovateľ Boris Filan počas narodeninového koncertu Boris Filan 70, 26. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) – Boris Filan, jedna z popredných osobností slovenskej umeleckej scény, oslávil posledný júnový deň 70. narodeniny. Jubileum oslávil aj s priaznivcami a fanúšikmi jeho umeleckej tvorby vo štvrtok večer (26. 9.) na veľkom narodeninovom koncerte Boris Filan 70 s podtitulom Nie sme zlí. Zaplnená bratislavská Axa aréna Národného tenisového centra len potvrdila dlhoročnú popularitu tvorby tohto vzácneho umelca. Skoro trojhodinový koncert úspešných slovenských interpretov bol zároveň veľkou oslavou slovenskej hudby.Prvým gratulantom na pódiu bol Pavol Hammel, ktorý s Borisom Filanom sedel v jednej lavici od tretej triedy základnej školy. Uviedol štyri piesne, Cez plece, Mladosť, Učiteľka tanca a Dnes už viem, samozrejme s Filanovými textami. Po ňom prišiel Vašo Patejdl, ktorý zaspomínal na éru troch častí hudobného filmu Fontána pre Zuzanu režiséra Dušana Rapoša. Vašo zložil pesničky a Boris k nim napísal texty, z pódia zazneli hity Ak nie si moja a Mopedová. Tretím gratulantom bol Janko Lehotský, ktorý ponúkol piesne zo slávnej éry skupiny Modus Prázdny rám a Veľký sen mora. Nie je potrebné dodávať, že publikum nemalo žiaden problém pridať svoje hlasivky do refrénov známych piesní.Šarmantne vyriešil svoj vstup do koncertu Miro Žbirka. Ten netajil svoj obdiv k jubilantovi aj textárovi Kamilovi Peterajovi a priznal, že od oboch sa najprv učil, kým sa odhodlal k písaniu vlastných textov. Zahral pri piesne, Letná láska s Filanovým textom, Baladu o poľných vtákoch s textom Peteraja a na koniec Mám rád s vlastným textom. Postavou podobný jubilantovi je spevák Richard Müller, aj on prispel k skvelej atmosfére večera piesňami 2 líšky, Nebude to ľahké a Štěstí je krásná věc.Hudobný záver večera patril skupine Elán, s ktorou má Boris Filan mnohoročnú spoluprácu a vzájomnú väzbu. Už na prvý elánsky album Ôsmy svetadiel z roku 1981 prispel štyrmi textami, spolu pre skupinu napísal viac ako sto textov a mnohé z nich zľudoveli. Filan prispel textami na každý z pätnástich štúdiových albumov, aj na najnovší s názvom Najvyšší čas, ktorý vydá skupina o mesiac, prispel textom k piesni Nedráždi Ráža bosou nohou.Ráž, Baláž, Patejdl a spol. zahrali piesne Kamaráti, Vymyslená, Čo je? Čo je? Čo chceš?, Stužková, Detektívka, Od Tatier k Dunaju, Bosorka, Mláďatá, Tanečnice z Lúčnice, Smrtka na pražskom orloji, Čaba neblázni a Nie sme zlí, ktorou skupina už niekoľko rokov končí svoje koncertné vystúpenia.Okrem spevákov a skupín prišli jubilantovi zagratulovať známe osobnosti slovenskej kultúry Kamil Peteraj, Oliver Andrassy a Rasťo Piško, ktorí zaspomínali na rôzne životné situácie, pridali sa aj diváci, ktorí umelcovi zaspievali narodeninové Veľa šťastia, zdravia... Koncert, ktorý pripravili agentúra Abby Art a jubilantov syn Oliver Filan, odvysiela zo záznamu aj verejnoprávna RTVS.Pri takomto životnom jubileu umelec možno aj trocha hodnotí. „Boris Filan napísal 720 piesňových textov. Aký text by napísal o sebe a životnej dráhe?a dodal:povedal pre TASR blízky Filanov priateľ Pavol Hammel.