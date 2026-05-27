|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 27.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iveta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. mája 2026
Koncert kapely Iron Maiden si vyžiada dopravné obmedzenia, upozorňuje bratislavské Nové Mesto
Na dodržiavanie verejného poriadku budú pred, počas a po podujatí dohliadať usporiadateľská služba v spolupráci s Policajným zborom SR a Mestskou políciou Bratislava. Na Národnom futbalovom štadióne ...
Zdieľať
27.5.2026 (SITA.sk) - Na dodržiavanie verejného poriadku budú pred, počas a po podujatí dohliadať usporiadateľská služba v spolupráci s Policajným zborom SR a Mestskou políciou Bratislava.
Na Národnom futbalovom štadióne Tehelné pole v Bratislave sa v sobotu 30. mája uskutoční koncert hudobnej skupiny Iron Maiden. Mestská časť Nové Mesto v tejto súvislosti upozorňuje na obmedzenia, ktoré si organizácia podujatia vyžiada. Kalinčiakova ulica bude 29. mája uzatvorená v časti medzi tunelmi T1 a T2. V sobotu bude úplne neprejazdná až do skončenia koncertu a rozpustenia divákov, približne do 23:00.
V deň konania koncertu bude pre automobilovú dopravu uzatvorená ulica Viktora Tegelhoffa v čase od 12:00 v celej dĺžke (rezidenti budú mať na ulicu prístup a možnosť zaparkovať). Príprava Fanzóny bude prebiehať od štvrtka 28. mája. Od piatka 29. mája bude námestie uzavreté, umožnený bude len kontrolovaný prístup pre prevádzky Blue Champs a Fanshop, v deň koncertu bude námestie úplne uzavreté.
Ulica Príkopová pred štadiónom bude neprejazdná, VIP vstup na koncert bude od Kalinčiakovej ulice. Na dodržiavanie verejného poriadku budú pred, počas a po podujatí dohliadať usporiadateľská služba v spolupráci s Policajným zborom SR a Útvarom zásahovej jednotky a kynológie Mestskej polície Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Koncert kapely Iron Maiden si vyžiada dopravné obmedzenia, upozorňuje bratislavské Nové Mesto © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Národnom futbalovom štadióne Tehelné pole v Bratislave sa v sobotu 30. mája uskutoční koncert hudobnej skupiny Iron Maiden. Mestská časť Nové Mesto v tejto súvislosti upozorňuje na obmedzenia, ktoré si organizácia podujatia vyžiada. Kalinčiakova ulica bude 29. mája uzatvorená v časti medzi tunelmi T1 a T2. V sobotu bude úplne neprejazdná až do skončenia koncertu a rozpustenia divákov, približne do 23:00.
V deň konania koncertu bude pre automobilovú dopravu uzatvorená ulica Viktora Tegelhoffa v čase od 12:00 v celej dĺžke (rezidenti budú mať na ulicu prístup a možnosť zaparkovať). Príprava Fanzóny bude prebiehať od štvrtka 28. mája. Od piatka 29. mája bude námestie uzavreté, umožnený bude len kontrolovaný prístup pre prevádzky Blue Champs a Fanshop, v deň koncertu bude námestie úplne uzavreté.
Ulica Príkopová pred štadiónom bude neprejazdná, VIP vstup na koncert bude od Kalinčiakovej ulice. Na dodržiavanie verejného poriadku budú pred, počas a po podujatí dohliadať usporiadateľská služba v spolupráci s Policajným zborom SR a Útvarom zásahovej jednotky a kynológie Mestskej polície Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Koncert kapely Iron Maiden si vyžiada dopravné obmedzenia, upozorňuje bratislavské Nové Mesto © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Podzemie centra Trnavy láka turistov, priestory pod svojim kostolom chcú sprístupniť aj jezuiti
Podzemie centra Trnavy láka turistov, priestory pod svojim kostolom chcú sprístupniť aj jezuiti
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (27. máj 2026): Prvá dáma Piešťanských zábalov 2026, zrkadlové ubytovanie a domáca politika
Top foto dňa (27. máj 2026): Prvá dáma Piešťanských zábalov 2026, zrkadlové ubytovanie a domáca politika