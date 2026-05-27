 Z domova

27. mája 2026

Koncert kapely Iron Maiden si vyžiada dopravné obmedzenia, upozorňuje bratislavské Nové Mesto


Na dodržiavanie verejného poriadku budú pred, počas a po podujatí dohliadať usporiadateľská služba v spolupráci s Policajným zborom SR a Mestskou políciou Bratislava. Na Národnom futbalovom štadióne ...



27.5.2026 (SITA.sk) - Na dodržiavanie verejného poriadku budú pred, počas a po podujatí dohliadať usporiadateľská služba v spolupráci s Policajným zborom SR a Mestskou políciou Bratislava.


Na Národnom futbalovom štadióne Tehelné pole v Bratislave sa v sobotu 30. mája uskutoční koncert hudobnej skupiny Iron Maiden. Mestská časť Nové Mesto v tejto súvislosti upozorňuje na obmedzenia, ktoré si organizácia podujatia vyžiada. Kalinčiakova ulica bude 29. mája uzatvorená v časti medzi tunelmi T1 a T2. V sobotu bude úplne neprejazdná až do skončenia koncertu a rozpustenia divákov, približne do 23:00.

V deň konania koncertu bude pre automobilovú dopravu uzatvorená ulica Viktora Tegelhoffa v čase od 12:00 v celej dĺžke (rezidenti budú mať na ulicu prístup a možnosť zaparkovať). Príprava Fanzóny bude prebiehať od štvrtka 28. mája. Od piatka 29. mája bude námestie uzavreté, umožnený bude len kontrolovaný prístup pre prevádzky Blue Champs a Fanshop, v deň koncertu bude námestie úplne uzavreté.

Ulica Príkopová pred štadiónom bude neprejazdná, VIP vstup na koncert bude od Kalinčiakovej ulice. Na dodržiavanie verejného poriadku budú pred, počas a po podujatí dohliadať usporiadateľská služba v spolupráci s Policajným zborom SR a Útvarom zásahovej jednotky a kynológie Mestskej polície Bratislava.


Zdroj: SITA.sk - Koncert kapely Iron Maiden si vyžiada dopravné obmedzenia, upozorňuje bratislavské Nové Mesto © SITA Všetky práva vyhradené.

