Koncert Rolling Stones v Prahe nie je ohrozený

Praha 3. júla (TASR) - Letisko v Prahe-Letňanoch bude v stredu dejiskom ďalšieho vystúpenia Valiacich sa kameňov v českej metropole.Kultová formácia The Rolling Stones sa do malebnej Prahy presunula z nemeckého Stuttgartu už v nedeľu. Prípravy na stredajší koncert však sprevádzali nečakané komplikácie, o ktorých informovalo v utorok internetové vydanie denníka Blesk.Mick Jagger musel v pondelok popoludní navštíviť Kliniku otorinolaryngológie Ústrednej vojenskej nemocnice, na ktorej šéfuje významný český foniater Jaromír Astl. Slávnu osobnosť hudobnej scény tu zaregistrovali viacerí prekvapení návštevníci.Jagger strávil v nemocničnom areáli v sprievode ochranky 20 minút, z toho deväť u prof. Astla, čo by malo zodpovedať času potrebnému na bežný obstrek hlasiviek.Frontmanovi britskej formácie zrejme nebolo dobre už v nedeľu, pretože chýbal na nočnej party na streche Hotela Hilton, z ktorej si jeho kolegovia užívali prekrásny výhľad na českú metropolu.Pre fanúšikov skupiny je však podstatné, že koncert ich miláčikov nie je v ohrození. Predkapelou bude tentoraz Pražský výběr Michaela Kocába, ktorého líder sa vyznal, že má enormnú trému, pretože The Rolling Stones