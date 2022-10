Koncerty pre Matúša a Juraja - Slovenská Tepláreň

Desiatky umelcov, umelkýň a kapiel sa uprostred novembra spojí v kluboch po celom Slovensku v rámci podujatia Slovenská Tepláreň. Cieľom spoločnej iniciatívy Festivalu Pohoda, Romana Samotného z Teplárne a ďalších partnerov je vyjadriť koncertmi pre Matúša a Juraja spolupatričnosť s ich blízkymi i podporu LGBTI+ ľuďom. Koncerty budú od 12. do 20. novembra 2022. Organizátori pozývajú aj ďalšie kluby, bary, krčmy či iné priestory, ako aj umelecké projekty, aby podporili túto iniciatívu. Prihlásiť sa dá do budúceho piatku 28. októbra na adrese slovenskateplaren@pohodafestival.sk . Vyhlásenie iniciatívy nájdete nižšie v tlačovej správe, ako aj na webe www.slovenskateplaren.sk. Tu nájdete aj ďalšie informácie: mapu podujatí, kalendár koncertov či aktualizovaný zoznam zapojených klubov a účinkujúcich. Počas festivalu Slovenská Tepláreň sa rozbehne aj séria diskusií Tepláreň Nahlas, ktorú organizuje umelkyňa Ilona Németh, Visual stage festivalu Pohoda, Nová Cvernovka, VŠVU a Inštitút Mateja Bela. Tepláreň Nahlas bude pokračovať aj po skončení Slovenskej Teplárne. „Chceme vyjadriť spolupatričnosť rodinám a blízkym Matúša a Juraja, ktorí boli zavraždení z nenávisti v bare Tepláreň v Bratislave. Chceme vyjadriť úctu a rešpekt tým, ktorí z Teplárne vytvorili otvorené miesto na stretávanie sa slobodných ľudí. Chceme vyjadriť podporu LGBTI+ ľuďom. Chceme, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti. Chceme dosiahnuť zmenu legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku vrátane LGBTI+ menšiny. Chceme kráčať cestou nenásilia, spolupatričnosti a tolerancie, a preto organizujeme festival Slovenská Tepláreň.“

Zúčastnené kluby a priestory (zoradené podľa abecedy):

Art Café Banská Štiavnica

Arta Piešťany

Barmuseum Martin

Bašta KKC Bardejov

Bombura Brezno

Bukowski Bar Bratislava

Centrum kultúry a vzdelávania Lozorno

Collosseum Košice

Cyklokuchyňa Bratislava

Diera do sveta Liptovský Mikuláš

Fork Season Trenčín

Fuga Bratislava

Hájovňa Žilina

KC Cooltajner Považská Bystrica

Kláštor Rožňava

Klub 77 Banská Bystrica

Kulturák Bratislava

Lokál Prešov

Lúč Trenčín

Lýceum Modra

Malý Berlín Trnava

Mariatchi Nitra

Mosquito Cocktail and Music Bar Galanta

Na kus reči Levice

NFG Dunajská streda

Nová Cvernovka Bratislava

Nová synagóga Žilina

Pink Whale Bratislava

Piváreň Karolinka Šaľa

Pivovar Garáž – 1. Lamačský remeselný pivovar

Radnica Pezinok

Smer klub 77 Žilina

Stanica Žilina

Stromoradie Prešov

T3 – kultúrny prostriedok Bratislava

Tabačka Kulturfabrik Košice

Tepláreň Bratislava

Wax Bratislava

Záhrada Banská Bystrica

Zelený kríček Trnava

Zúčastnené kapely, umelkyne a umelci:

52 Hertz Whale

Adalbert

Andrea Bučko

Archívny Chlapec

B-Complex

Bad Karma Boy

Bellcanto

Bëor

Besna

Bez ladu a skladu

Box

Bulp

Clive

Craggy Collyde

Čistá ryža

Dimenzia X

DJ Džbán

Dorota Nvotová

Dragonflies

Drť

Entea

Folk&Bass Orchestra

Fraktúra

Frau Zwei

Funny Fellows

Gabanna

Got Blue Balls

Gryth

It's Everyone Else

Jamming with the devil

Jana Bittnerová

Kavva

Ke3n

Kotúče DM

Kutlo

Kvaskova

Kvet z Alokatu

Leminane

Les Myzérables

Lixx

Marhule

Modré hory

MonoPlastic

Nekosené lúky

Nina Kohout

Nina Rosa

Not Promising Case

Para

Parketový Lev

Particular

Preßburger Klezmer Band

Prinz von Sternberk & Null Komma Josef

Quatro Emocione

Random Choices

Rasťo Kotal

Roland

Shades

Shallov

Space Cats

Stolen Money

Subtension

Svetlux

The Youniverse

Uhol Dopadu

Ultrazvuk + Škrupo

Veľká Potreba

Voľne pohodení

Vyššie Sféry

Wychitawacs

Yanko Král

Zverina

Partneri:

Inakosť

Dúhový PRIDE Bratislava

Dúhový PRIDE Košice

Queer Slovakia

Saplinq

EHMK 2026 Trenčín