Koncom minulého roka mal Prešovský kraj bezmála päťdesiattisíc nezamestnaných

Pribudlo päť okresov

Poprad je na tom najlepšie

Postihnutí sú najviac ohrození

7.2.2021 (Webnoviny.sk) - V Prešovskom kraji pribudlo minulý rok takmer deväťtisíc uchádzačov o zamestnanie. V decembri minulého roka tu bolo evidovaných 49 912 uchádzačov o zamestnanie, čo je o 8 890 viac ako na začiatku roka. V januári 2020 patril do kategórie okresov s mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 13 percent iba okres Kežmarok.V decembri minulého roka sa k nemu pridali aj okresy Sabinov, Vranov nad Topľou, Svidník, Medzilaborce a Bardejov.Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja , v marci minulého roka pandémia koronavírusu spôsobila prudký rast nezamestnanosti naprieč celou krajinou.Medzi prvým a posledným mesiacom minulého roka vzrástla na Slovensku miera evidovanej nezamestnanosti o takmer 40 percent.„Od júla do októbra nezamestnanosť v Prešovskom kraji mierne klesala, v novembri a v decembri však mala opäť stúpajúci trend,“ skonštatovala hovorkyňa PSK.Práve Prešovský kraj má s 11,4-percentnou evidovanou nezamestnanosťou najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti, rovnako to bolo aj pred pandémiou.„Z pohľadu tohto ukazovateľa je na tom najhoršie okres Kežmarok (17,9 percent), naopak najlepšie okres Poprad (7,1 percent),“ dodala Jeleňová V decembri 2020 dosiahla nezamestnanosť hodnotu vyššiu ako 13 percent až v šiestich okresoch.Najväčšie tempo rastu miery evidovanej nezamestnanosti medzi januárom a decembrom zaznamenal okres Sabinov, kde nezamestnanosť stúpla z 9,83 na 16,01 percent, čo je 63-percentný nárast.Za alarmujúcu označila Jeleňová skutočnosť, že v roku 2020 kontinuálne stúpal počet uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím.Kým v januári ich Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval 1 469, v decembri ich bolo 1 920, čo predstavuje nárast o vyše 30 percent.„Značí to, že táto znevýhodnená skupina obyvateľstva je v dobe pandémie na trhu práce obzvlášť ohrozená,“ zdôraznila hovorkyňa PSK.