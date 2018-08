Koncom októbra budú dražiť šaty a osobné fotografie zosnulej herečky Marilyn Monroe

Herečka ďakuje za umelecké meno

V dražbe aj scenár s poznámkami

Dožila sa len 36 rokov

LOS ANGELES 11. augusta (WebNoviny.sk) - Americký aukčný dom Profiles in History koncom októbra ponúkne v dražbe šaty a osobné fotografie herečky Marilyn Monroe.Medzi kúskami v dražbe je celkovo pätnásť kostýmov ako napríklad žltočierny flitrovaný odev revuálnej tanečnice z filmu Páni majú radšej blondínky (1953), biele plesové šaty zo snímky Princ a tanečnica (1957) alebo replika ikonických bielych šiat z romantickej komédie Slamený vdovec (1955), ktoré jej v jednej z jej najznámejších scén nadvihol pouličný vetrák. Repliku šiat pre Monroe vytvoril Bill Travilla, ktorý pre ňu navrhol viacero kostýmov, za účelom turné a výstav.Záujemcovia a záujemkyne si tiež budú môcť v aukcii zaobstarať osobné fotografie herečky z detstva alebo podpísanú snímku z nakrúcania spomínaného filmu Slamený vdovec, ktorú Monroe venovala predstaviteľovi štúdia 20th Century Fox Benovi Lyonovi.Herečka Lyonovi na fotografiu napísala odkaz, v ktorom mu okrem iného ďakuje, že jej pomohol vymyslieť umelecké meno. "Drahý Ben, našiel si ma, pomenoval ma a veril si vo mňa, keď nikto iný neveril. Navždy s vďakou a láskou. Marilyn," píše sa v odkaze.Monroe, vlastným menom Norma Jeane Mortenson, si zmenila meno po tom, ako prišla do Hollywoodu. Monroe je dievčenské priezvisko jej matky, Marilyn vymyslel spomínaný Lyon.V dražbe bude aj herečkin scenár Slameného vdovca, v ktorom zanechala mnoho poznámok. Všetky predmety v aukcii Profiles in History ukáže verejnosti počas výstavy v The Paley Center for Media v Beverly Hills.Tá bude trvať od 18. augusta do 30. septembra a návštevníci a návštevníčky si v rámci nej budú môcť pozrieť aj veľkoformátové fotografie Monroe, ktoré vyhotovil módny fotograf a jej priateľ Milton H. Greene.Marilyn Monroe, vlastným menom Norma Jeane Mortenson, sa narodila 1. júna 1926 v Los Angeles. Hviezda snímok Ako sa vydať za milionára (1953), Niekto to rád horúce (1959), Poď, budeme sa milovať! (1960) alebo Mustangy (1961), sa dožila len 36 rokov. Zomrela 5. augusta 1962.Koroner ako príčinu smrti určil akútnu otravu barbiturátmi, "pravdepodobne samovraždou". O smrti legendárnej hviezdy však dodnes kolujú najrôznejšie dohady.Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky profilesinhistory.com a archívu agentúry SITA.