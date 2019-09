Foto: Gastrolove/Ondrej Bobek Foto: Gastrolove/Ondrej Bobek

Konečne vznikajú podniky s myšlienkou, nielen pre peniaze, hovoria odborníci z (ne)konferencie GastroLOVE

Bratislava 26. septembra (OTS) - Čo je v kaviarni či reštaurácii zbytočný náklad a naopak, čo v nej nesmie chýbať? Prečo je dôležité, aby zamestnanci ctili etiketu a čo prezradí neupravený účes o čašníkovi? A ako tvoriť ceny? Tieto a ďalšie praktické otázky zodpovedali odborníci zo Slovenska a Česka na minulotýždňovom 1. ročníku (ne)konferencie GastroLOVE v Trnave.” hovorí, zakladateľka portálu kávičkári.sk a tiež (ne)konferencie GastroLOVE, ktorej nultý ročník sa prvýkrát konal minulý rok v Bratislave práve pri príležitosti vydania knihy.Tentoraz sa takmer dvadsiatka speakrov a nadšenci, študenti a profesionáli stretli v priestoroch trnavskej Synagógy, ktorá po rekonštrukcii hostila event takéhoto rozmeru po prvý raz. “” hovorízo spoločnosti Stacomb a autor viacerých gastro konceptov, napríklad Bottova v Banskej Bystrici.I keď sa za najväčší problém v tejto oblasti považujú stále ľudia, celkovo sa situácia v gastro segmente na Slovensku lepší. Vzniká veľa kaviarní či reštaurácií s myšlienkou, nielen pre peniaze. A posúva sa aj vzdelanosť zamestnancov či majiteľov. “” radí podnikateľomz vínotéky Selaví. Sám tiež vníma ako pozitívum, že už aj víno je brané ako jedna zo základných komodít predaja. “” dodáva.V duchu menej je niekedy viac sa niesla aj prednáška Miloša Staněka zo spoločnosti Potten & Pannen Staněk. “” potvrdzuje ich filozofiu a tiež trend súčasnosti, kedy sa ikonické kúsky stávajú súčasťou aj interiéru.Konferencia sa venovala aj spomínanej téme ´nedostatok kvalitných ľudí´. “hovorí uznávaná česká lektorka. Podľa jej názorov je aktuálnym problémom najmä nedostatok entuziazmu medzi zamestnancami, z ktorých mnohí si to chodia do práce len odsedieť, aby dostali výplatu. Účastníkom konferencie však radila aj z druhej strany, ako sa pýtať na chyby. “.”To, akú etiketu dodržiavajú zamestnanci jednotlivých podnikov hovorí totiž o ich kvalite a dojme, ktorý nadobudne zákazník. To si v dnešnej dobe veľmi dobre uvedomujú aj majitelia značky koláčov Purista, a zakladatelia konceptov Dobré bistro, či San Domenico v Košiciach -k. “” hovoria manželia.zo spoločnosti AZ Gastro, ktorí sa venujú vybavovaniu prevádzok po technickej stránke, teda najmä kuchyne, upozornili na ďalšie z častých chýb. “” hovoria odborníci, ktorí na konferencii predviedli aj live cooking. Majiteľ kaviarne Café Štefánik v Ivanke pri Dunaji,, zase radí snažiť sa o mesačnú rezervu 1000 eur, ktorá by mala bez väčších problémov či úverov pokryť menšie vzniknuté problémy. “Reč bola aj o cenotvorbe. “hovorí na základe skúsenostíz reštaurácie Folks.Na to, čomu sa vyvarovať, upozornil aj Oto Kóňa, ktorý rozbiehal napríklad prevádzky Regal Burger či NYC Corner. Z jeho skúseností vyplýva, že najväčší strašiak malých podnikateľov je byrokracia, daňové priznania a kontroly, často len preto, že ľudia nevedia za akým, kedy ísť a s akými tlačivami. A na krízy často podľa neho nie sú prevádzkovatelia pripravení. “,” dodávaKonferenciu už po druhý raz moderoval Michal Siklienka, ktorý je spoluzakladateľ jedinečnej kaviarne v záhradnom centre vo Zvolene, Satori. Konferencia, ktorej partnerom bol Trnavský kraj zážitkov a kde sa krstila publikácia Regio kuchárka, ktorá vznikla v spolupráci s Hotelovou akadémiou Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, mala aj charitatívny rozmer, keďže polovica zo vstupného išla rodine, ktorá potrebuje pomoc. Konferenciu podporili aj Trnavský samosprávny kraj, Trnavský kraj zážitkov, Potten & Pannen Staněk, Selaví, Papaya POS, A-Z gastro, mlsnacava-coffee, Big Green Egg, Uspirits.sk a World Gastro & office.