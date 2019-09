Konevova dcéra stiahla návrh na prevezenie sochy jej otca do Ruska

Na archívnej snímke pohľad na Prahu. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 11. septembra (TASR) - Dcéra sovietskeho maršala Ivana Koneva stiahla svoj návrh, aby bola socha jej otca prevezená z Prahy do Ruska. Informoval o tom v stredu spravodajský server ČT 24.Možnosť prevezenia sochy do Ruska predtým privítal aj starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Mestská časť Praha 6 sochu ruskej strane dokonca opakovane ponúkala.Natalja Konevová ale už nechce, aby sochu jej otca previezli do Moskvy. Podľa ČT 24 emotívne zareagovala na informáciu, že socha má byť odstránená z námestia v Prahe.povedala a dodala, že budúcnosť sochy by mal riešiť český národ a potomkovia tých, ktorí bojovali proti fašizmu.Okolo Konevovej sochy dlhodobo panujú kontroverzie a už v minulosti vznikla iniciatíva na jej odstránenie. Pomník sa opakovane stáva terčom vandalov.O budúcnosti sochy má vo štvrtok rokovať mestské zastupiteľstvo Prahy 6. Medzi návrhmi je ponechanie pomníka na mieste, jeho premiestnenie na Olšanský cintorín alebo do niektorého z múzeí. Podľa ČT 24 je v hre aj možnosť referenda.Pri vlaňajšom 50. výročí invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa odhalila radnica Prahy 6 vedľa sochy tabuľu so sprievodným textom. Ten opisuje úlohu maršala Koneva v roku 1945, keď oslobodzoval Československo od nacistov, v roku 1956, keď riadil potlačenie maďarského povstania, aj v roku 1961, keď sa ako veliteľ skupiny sovietskych vojakov podieľal na výstavbe Berlínskeho múru.