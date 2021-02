Konfederácia odborových zväzov podporí petíciu za predčasné voľby, vláda podľa nej likviduje odbory

Likvidácia sociálneho dialógu

Jedno z občianskych práv

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) upozorňuje, že vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a s ním spojené opatrenia nie je možné využiť žiaden z nástrojov odborov, akými sú napríklad verejné protestné zhromaždenia na námestiach, protestné pochody, hodinové štrajky či dokonca generálny štrajk.Členovia Snemu KOZ SR vidia preto jedinú možnosť, ako vyjadriť svoj nesúhlas s likvidáciou odborov a sociálneho dialógu na Slovensku zo strany vlády a parlamentu v podpore už ohlásenej občianskej petície za skrátenie volebného obdobia a následne v možnosti slobodne sa vyjadriť aj v požadovanom referende s cieľom ochrániť právne, ekonomické a sociálne istoty zamestnancov.Snem KOZ SR sa na tom zhodol na svojom stredajšom online rokovaní. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa KOZ SR Martina Nemethová Podpora petície a vyjadrenie názoru v referende je podľa KOZ SR jedným z občianskych práv a občania by mali toto svoje právo využiť.Možnosť podpísať petíciu na vyhlásenie referenda je spustená od 5. februára. Znenie referendovej otázky je „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda?“. Predsedom petičného výboru je Ervín Erdélyi.