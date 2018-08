Konferencia biskupov Slovenska chce pripraviť Rok kresťanskej kultúry

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Turanovič Foto: TASR/Martin Turanovič

Bratislava 18. augusta (TASR) – Rok 2020 by mal byť na Slovensku venovaný kresťanskej kultúre. Ide o iniciatívu Rady pre kultúru Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorej predsedá vojenský ordinár František Rábek. TASR o tom informovala KBS.povedal Rábek. Zdôraznil, že nejde len o zviditeľnenie kresťanskej kultúry, ale predovšetkým ide o prezentovanie a šírenie kresťanskej kultúry života.Programovým heslom Roka kresťanskej kultúry 2020 by mali byť slová z Evanjelia podľa Jána:uviedol Rábek. Ten sa v tejto súvislosti stretol aj s generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) Milošom Klátikom.Iniciatívu budú na jeseň tohto roku prezentovať aj na Ministerstve kultúry SR so žiadosťou zaradiť toto podujatie do štátneho rozpočtu na roky 2019 a 2020. Do celoročného podujatia by sa mali zapojiť nielen všetky kresťanské cirkvi, ale i vyššie územné celky, samosprávy a jednotlivci, informovala na svojej webovej stránke ECAV. Klátik považuje toto podujatie za zmysluplné a ako potvrdil, evanjelici by sa do neho mohli opäť zapojiť.Prvý Rok kresťanskej kultúry sa uskutočnil v roku 1999, následne bol aj v roku 2010.