Konferencia biskupov Slovenska: Je dobré, ak sú kňazi v politických otázkach zdržanliví

4.1.2020 (Webnoviny.sk) - Politická aréna nie je miestom pre pôsobenie cirkevných predstaviteľov. Pre agentúru SITA to vyhlásil hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara. Kresťania však podľa neho majú slobodu pri vstupovaní do politického zápasu a presadzovaní hodnôt a princípov svojej viery vo verejnom živote. Viaceré politické strany totiž v rámci svojej volebnej kampane cielia práve na kresťanských voličov.„Náboženské vyznanie má presah aj do verejného života, nemožno ho uzatvárať len do súkromnej sféry, či za brány chrámov, ako sa o to v minulosti pokúšali napríklad komunisti. Politický boj však nie je miestom pôsobenia cirkevných predstaviteľov, klerikov,“ uviedol Kramara.KBS sa preto podľa jeho slov snaží nevyjadrovať ku stranám a osobám, ktoré treba či netreba voliť, ale zdôrazňuje hodnoty vlastné evanjeliu a ich viere.„Zároveň prosíme ľudí, aby sa na základe toho rozhodovali. Kňaz je povolaný byť otcom všetkých veriacich, bez ohľadu na to, ktorú stranu volia, hoci z ich rozhodnutia nemusí byť vôbec nadšený. Je však lepšie, ak je v politických otázkach zdržanlivý, aby neprispieval k rozdeleniu veriacich,“ myslí si hovorca KBS.Mnohé politické strany sa odvolávajú na to, že sú založené na kresťanskom princípe. Jednou z takýchto strán je aj Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu.Na otázku agentúry SITA, či je možné zaradiť ĽSNS medzi klasické kresťanské strany, odpovedal, že nie každý, kto o sebe tvrdi, ze vychádza z kresťanských princípov, podľa nich skutočne aj zmýšľa a v ich duchu sa správa. „V zmysle toho, čo som napísal, mi neprináleží robiť kádrovanie strán,“ dodal Kramara.Voči ĽSNS a jej predsedovi Marianovi Kotlebovi viackrát ostro vystúpil aj predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina. Napríklad v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 z 8. decembra označil ĽSNS za „partiu úchylákov, ktorí ani nevedia pracovať na počítači“. Hovorca KBS v reakcii na to pre agentúru SITA uviedol, že ani pre vyslovenie nekompromisnej kritiky nie je nevyhnutné používať hanlivé výrazy.Známy je aj prípad kňaza Mariána Kuffu, ktorý v minulosti podporoval zákon o sprísnení interrupcií z dielne opozičnej strany ĽSNS. Zúčastnil sa na proteste pred Národnou radou SR v čase, keď sa malo o zákone hlasovať. Jasne sa vymedzuje aj voči liberalizmu.Podľa KBS je úlohou kňaza byť otcom všetkých veriacich, nie vodcom tých, ktorí sa hlásia k určitej strane. Kuffa však na internetovej stránke Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorý vedie, zverejnil, že nie je politicky angažovaný, nezaložil žiadnu politickú stranu, nie je lídrom ani členom žiadnej politickej strany.V novembri podpísala strana KDŽP - Aliancia za Slovensko, ktorej členom predsedníctva je aj brat Mariána Kuffu, memorandum o spolupráci s ĽSNS. Politológ Grigorij Mesežnikov to označil za prekvapujúce, keďže podľa jeho slov kresťanskodemokratická strana nikdy nevstupovala do koalície s fašistami.Ešte predtým oznámila KDŽP - Aliancia za Slovensko podpis memoranda o spolupráci aj so Slovenskou národnou stranou, z ktorého však, pravdepodobne, zišlo.