Konferencia o AIDS v Amsterdame sa zameria na efektívnejšiu liečbu

Brusel/Amsterdam 23. júla (TASR) - Okolo 18.000 vedcov, aktivistov, politikov a tiež významných umelcov a predstaviteľov charitatívnych nadácií a Svetovej zdravotnej organizácie (WHO) sa od pondelka začne schádzať v Amsterdame na 22. medzinárodnej konferencii o AIDS (AIDS 2018).Témou tohto štvordňového podujatia (24.-27.7) je efektívnejšie vzdelávať a liečiť najviac ohrozené obyvateľstvo a posilniť prevenciu, najmä medzi mladými ľuďmi. Séria sprievodných podujatí však upozorní aj na sociálne a ľudskoprávne aspekty súvisiace s postojom spoločnosti voči infikovaným pacientom. Prvé z takýchto podujatí - na tému "- otvorí už v pondelok večer kontroverzná rakúska speváčka Conchita Wurst.Agentúra DPA pripomenula, že spomedzi svetovo známych osobností sa na konferencii zúčastní britský princ Harry, spevák Elton John, bývalý americký prezident Bill Clinton alebo juhoafrická herečka Charlize Theronová s jej projektom pomoci pre Afriku.Organizácia Spojených národov - ako spoluorganizátor tejto konferencie, za ktorou stojí Medzinárodná spoločnosť AIDS (IAS) - má v pláne do roku 2030 skoncovať so šírením epidémie HIV/AIDS. Podľa údajov OSN však počet nových infekcií rastie v mnohých krajinách, najmä vo východnej Európe a v Ázii.V roku 2017 sa vírusom HIV nakazilo ďalších 1,8 milióna ľudí. V súčasnosti žije s touto infekciou, ktorá spôsobuje syndróm imúnnej nedostatočnosti, okolo 37 miliónov ľudí na svete, väčšina z nich v Afrike. Každý rok na choroby súvisiace s AIDS zomiera takmer milión ľudí. Aj preto sa konferencia AIDS 2018 zameria aj na výstupy odborníkov poukazujúcich na súvislosti medzi AIDS a tuberkulózou.Na amsterdamskej konferencii budú odprezentované najnovšie výskumné poznatky, ktorých cieľom je podporiť a posilniť celosvetovú vedeckú a spoločenskú spoluprácu - v synergii s ostatnými odvetviami zdravia a rozvoja - v rámci spoločného úsilia skoncovať s epidémiou AIDS.