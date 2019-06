Konferencia Slovenského paralympijského výboru odkryla mnohé otázniky

Na archívnej snímke Jozef Gönci. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 7. júna (TASR) - Piatková konferencia Slovenského paralympijského výboru (SPV) v Bratislave sa konala sa pod názvom "Sme si rovní?" Jej primárnym cieľom bolo odpovedať na viaceré otázky. Tie hlavné sa týkali toho, či má byť postavenie športovcov so zdravotným znevýhodnením v spoločnosti rovnaké ako postavenie zdravých športovcov a či je finančné zabezpečenie ich športovej prípravy adekvátne výsledkom, ktoré dosahujú. Súčasťou konferencie bol aj podpis Memoranda o vzájomnej spolupráci Antidopingovej agentúry (ADA) SR a SPV, ako aj vystúpenie prezidenta Slovenskej asociácie taekwondo Pavla Ižárika o spolupráci tohto športu s paralympijským hnutím.Vlani pred odletom výpravy na zimné paralympijské hry v Pjongčangu odštartoval SPV novú komunikačnú platformu "Sme si rovní?", ktorej cieľom je upriamiť pozornosť širokej verejnosti na množstvo tém z každodenného života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ako prvá, ktorá rezonovala na vlaňajšom slávnostnom galavečere 28. februára, bolo oblečenie - formou netradičnej módnej prehliadky. Následne SPV rozšíril túto kampaň počas celého roka o ďalšie témy. Teraz na ňu nadviazala konferencia o športe.Na konferencii vystúpili so svojimi príspevkami štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre šport Jozef Gönci, Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, predseda SPV Ján Riapoš, hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová a riaditeľka ADA SR Žaneta Csáderová.uviedol Siekeľ. Vo svojom príspevku spomenul aj financovanie športu ako takého:Športovcom so zdravotným znevýhodnením pomohli aj hokejisti. S tematickým príspevkom "Aj parahokej je hokej" vystúpil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút.uviedol Kohút. Prezident SZĽH informoval, že zväz postupne vytvára infraštruktúru na to, aby bola prístupná aj pre parašportovcov. Zimný štadión v Bratislave podľa jeho slov spĺňa všetky predpoklady na to, aby sa na ňom hrali stretnutia v parahokeji.dodal. Na jeho slová vzápätí reagoval Ján Riapoš:Po skončení konferencie nasledovala diskusia, najviac otázok smerovalo na štátneho tajomníka MŠVVaŠ pre šport Gönciho. Jedna sa týkala aj problematického zákona o športe, ktorý je od svojho schválenia predmetom diskusií.povedal Gönci.Predseda SPV Riapoš na záver vyslovil dôležitosť prístupu pre zdravotne znevýhodnených športovcov.V diskusii potom účastníci konferencie kládli hosťom rôzne otázky, ktoré smerovali predovšetkým k zlepšeniu podmienok pre znevýhodnených športovcov. Viaceré športoviská pre nich nie sú v dobrom stave a je ich málo. Gönci opäť vyzval k diskusii na túto tému no pripomenul, že mnohé športoviská prešli do súkromných rúk a je preto ťažké v tejto chvíli urobiť okamžité kroky. Pôjde podľa neho o dlhodobý proces.