Štvrtok 2.10.2025
Meniny má Levoslav
Denník - Správy
02. októbra 2025
Konferenčná liga: Nebojíme sa a budeme hrať odvážne, tvrdí kouč Weiss pred Štrasburgom
Slovenský majster sa musí uspokojiť s hlavnou fázou KL po tom, čo v play off Európskej ligy nestačil na Young Boys Bern.
Zdieľať
Tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. nabáda k odvážnemu výkonu proti favoritovi zo Štrasburgu. Na tlačovej konferencii pred štvrtkovým duelom úvodného kola Konferenčnej ligy však zdôraznil, že jeho zverenci musia zvládnuť duel fyzicky i takticky, aby mohli byť úspešní. Brankár Dominik Takáč sa teší na ďalší európsky večer na Tehelnom poli.
„Na Konferenčnú ligu sa tešíme. Jasné, že sme chceli uhrať v Lige majstrov lepšie výsledky, bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Takže hráme ligu, ktorá má svoju vysokú kvalitu s veľmi kvalitnými súpermi. Privítame jedno top mužstvo, ktoré hrá s veľmi rýchlymi, mladými hráčmi, veľmi perspektívnymi. Tešíme sa na zápas, dáme zo seba všetko. Máme určité zdravotné problémy, takže musíme postaviť zostavu z toho, čo je k dispozícii. Verím, že sa trafím do zostavy, ktorá bude veľa behať a bude dobrým konkurentom Štrasburgu,“ povedal na tréner Weiss. Zároveň pripomenul, že pre trest za karty chýba Vladimír Weiss ml. a na súpiske nefigurujú Sharani Zuberu, Kelvin Ofori ani Alen Mustafič. Prezradil, že Róbert Mak už v utorok trénoval a mal by byť pripravený zasiahnuť do hry, zatiaľ čo Andraž Šporar stále absentuje. K dispozícii bude 16 hráčov.
Aktuálne piaty tím tabuľky francúzskej Ligue 1 stavia na mladých hráčoch, okrem dvoch majú všetci na súpiske maximálne 23 rokov. „Aj my budeme hrať s mladými hráčmi v zostave. Konferenčná liga je dobrá šanca pre mladých hráčov ako Marcelli, Yirajang, takže z tohto pohľadu je to pre nich výborné, pokiaľ ide o skúsenosti. Máme hráčov, ktorí majú skúseností na rozdávanie, ale dnes musíte hlavne aj behať a vo štvrtok sa musíme priblížiť modernému futbalu s hráčmi, ktorí budú vedieť zvládať tempo so Štrasburgom. Sú to mladší hráči ako my, nemajú toľko skúseností z medzinárodných zápasov, ale sú to hráči pripravovaní pre Chelsea a iné veľké mužstvá. Verím, že ukážeme mladíckosť, skúsenosť a aj naši fantastickí diváci nás opäť dotlačia do výkonu na hranici našich schopností,“ reagoval kormidelník „belasých“.
Štrasburg sa predstaví v ligovej fáze KL prvýkrát, prebojoval sa do nej cez Bröndby Kodaň. V Ligue 1 stráca na lídra tabuľky PSG len tri body. „Pripadá mi to ako fabrika na vývoj hráčov. Zobrali skúseného Chilwella, takže je tam kvalita. Ale nebojíme sa ich, budeme hrať odvážne, so srdcom. Keď budeme hrať na sto percent a viac, tak máme šancu na dobrý výsledok. Doma tieto veľké pohárové zápasy vieme hrať, je tu tá emócia, ale musíme si dať pozor na ich kvalitu, hlavne bežeckú a dynamickú techniku. To sa niekedy ťažko bráni, ale keď to zvládneme fyzicky a takticky, tak máme šancu na úspech. Bude to asi najťažší súper v skupine, ale pôjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, čo sa podarí,“ pokračoval Weiss.
Jeho zverenci sa na štvrtkový duel naladili víťazne, keď v Niké lige v sobotu zdolali domáci AS Trenčín 2:1. „Trvalo to dlhšie, kým sme sa trošku rozbehli. V lige sme prví, ale vieme hrať lepšie. Je to spojené aj s melanchóliou za Ligou majstrov, ale v lige sme to zvládli, dostali sme sa na čelo tabuľky a ešte sme neprehrali. Musíme vo štvrtok k tomu pristúpiť s vášňou. Určite nemusím motivovať hráčov, lebo sa tešia na zápas. Hráči idú s väčšou emóciou ako na ligu, čo je pochopiteľné. Príde mužstvo s mladými hráčmi, ktorí sú hladní. A takí musíme byť aj my,“ zdôraznil šéf lavičky Slovana.
Podľa francúzskych médií budú Racingu chýbať pre zdravotné problémy dve opory - obranca Mamadou Sarr hosťujúci z Chelsea aj ofenzívny ťahúň a kapitán Emanuel Emegha, ktorý sa do západného Londýna presunie po sezóne. Dlhodobo zranený je paraguajský stredopoliar Julio Enciso. „Nemyslím si, že tých kľúčových hráčov dokážete ľahko nahradiť. Sú to určite nosní hráči Štrasburgu v ofenzíve aj defenzíve. Každý kľúčový hráč mužstvu chýba. Aj keď sa hovorí, že každý je nahraditeľný, nie je to pravda,“ dodal Weiss.
Slovenský majster sa musí uspokojiť s hlavnou fázou KL po tom, čo v play off Európskej ligy nestačil na Young Boys Bern. Po minuloročnej senzačnej účasti v hlavnej fáze Ligy majstrov tak klesol o dve úrovne nižšie na európskej scéne. „Bolo z nás cítiť, že to nebolo ideálne, ale myslieť na to teraz by bola hlúposť. Tešíme sa na ďalší európsky večer, pamätám si každý jeden z nich, hlavne tie domáce, má to obrovskú emóciu. Pre ľudí aj pre nás je to niečo iné ako ligový zápasy, čiže sa veľmi tešíme. Verím, že budeme plniť to, na čo sme sa pripravovali a výkon aj výsledok bude pozitívny. Sú tam mladí chlapci, ktorí majú neskutočný potenciál, budú hladní, tiež sa budú chcieť ukázať. Francúzska liga má obrovskú úroveň, ale Európa je niečo iné, čiže určite nás nečaká nič jednoduché. Musíme byť disciplinovaní a podať stopercentný výkon,“ doplnil brankár Slovana Dominik Takáč.
Marketingový riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Tomáš Straka zároveň informoval, že krátko pred stredajšou tlačovou konferenciou bolo predaných vyše 13.500 vstupeniek mimo sektoru hostí. Úvodný výkop je na programe vo štvrtok o 21.00 h na Tehelnom poli. Pre Slovan je to štvrtá účasť v hlavnej fáze Konferenčnej ligy, prvá v novom formáte. Doposiaľ najväčším úspechom v súťaži je účasť v osemfinále v ročníku 2022/23. V nasledujúcej sezóne čelili „belasí“ v KL aj francúzskemu súperovi, na domácej pôde s Lille remizovali 1:1 a na štadióne súpera prehrali 1:2.
Vstupenky online na zápas ŠK Slovan Bratislava vs RC Strasbourg tu https://www.ticketportal.sk/event/SK-SLOVAN-BRATISLAVA-vs-RC-STRASBOURG?ID_partner=60
