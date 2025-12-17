Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 17.12.2025
 Meniny má Kornélia
17. decembra 2025

Konflikt medzi vládou a odbormi o platy vo verejnej a štátnej správe vstupuje do ostrej fázy, kompromis stál na jasnej výmene


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kolektívna zmluva konsolidácia verejných financií Konsolidačný balíček Odborári Platy Platy na Slovensku Platy v štátnej a verejnej správe Samosprávy

Konflikt medzi vládou a odbormi o mzdy vo verejnej a štátnej správe vstupuje do ostrej fázy. Konfederácia odborových ...



monika uhlerova 676x451 17.12.2025 (SITA.sk) - Konflikt medzi vládou a odbormi o mzdy vo verejnej a štátnej správe vstupuje do ostrej fázy. Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR oznámila, že nepodpíše kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2026, pokiaľ vláda a zástupcovia samospráv budú presadzovať nulovú valorizáciu tarifných platov. Spor už nie je len o čísla v tabuľkách, ale o dôveryhodnosť sociálneho dialógu a plnenie záväzkov, ktoré štát prijal len pred rokom.

Kompromis stál na jasnej výmene


Vláda v rámci konsolidačného balíka na rok 2026 nepočíta so zvyšovaním platov zamestnancov verejnej a štátnej správy. Podľa odborov však ide o priamy rozpor s dohodou z kolektívneho vyjednávania na roky 2025 a 2026, uzatvorenou v septembri 2024.

Vtedajší kompromis stál na jasnej výmene: zamestnanci akceptovali jednorazovú odmenu vo výške 800 eur v roku 2025 výlučne pod podmienkou, že od januára 2026 sa tarifné platy zvýšia o päť percent. Tento záväzok sa navyše premietol aj do návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktorý s potrebnými výdavkami na valorizáciu výslovne rátal.

Odbory preto vnímajú súčasný postoj vlády ako popretie vlastných sľubov a snahu konsolidovať verejné financie na úkor zamestnancov štátu a samospráv. Tí pritom už v uplynulom období znášali dôsledky rozpočtových rozhodnutí. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2025 nadobudli účinnosť až od júla, čo podľa KOZ SR pripravilo zamestnancov o časť dohodnutých benefitov a vážne naštrbilo dôveru v sociálny dialóg.

Bezvýsledné rokovania


Napriek tejto skúsenosti odbory vstúpili do rokovaní o kolektívnych zmluvách na rok 2026 s cieľom dosiahnuť dohodu. Na Úrad vlády SR predložili návrhy, ktoré vychádzali z pôvodne dohodnutej päťpercentnej valorizácie. Rokovania však skončili bez výsledku, keďže vládna strana zotrvala na nulovom raste platov. Pre KOZ SR ide o neprijateľný signál, že dohody uzatvorené v kolektívnom vyjednávaní nemajú pre štát záväznú váhu.

Z ekonomického pohľadu odbory upozorňujú, že nulová valorizácia predstavuje ďalší konsolidačný zásah do reálnych príjmov zamestnancov verejného sektora a v kombinácii s rastúcimi životnými nákladmi a predchádzajúcimi úspornými opatreniami to znamená pokračujúci pokles kúpnej sily tejto skupiny pracujúcich.

Podľa KOZ SR sa tým bremeno konsolidácie presúva neúmerne na zamestnancov, ktorí majú obmedzený priestor kompenzovať výpadok príjmov. „Ak sa prijaté dohody nedodržiavajú, kolektívne vyjednávanie stráca svoj zmysel a význam,“ zdôrazňuje Konfederácia odborových zväzov SR vo svojom stanovisku. Práve preto odmieta podpisom kolektívnych zmlúv legitimizovať nulovú valorizáciu platov pre zamestnancov pracujúcich pre štát a samosprávy.


Zdroj: SITA.sk - Konflikt medzi vládou a odbormi o platy vo verejnej a štátnej správe vstupuje do ostrej fázy, kompromis stál na jasnej výmene © SITA Všetky práva vyhradené.

