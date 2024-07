Konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie, Fico podporuje okamžité prímerie a začiatok mierových rokovaní

6.7.2024 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico (predseda strany Smer-SD ) apeluje na spravodlivý mier na Ukrajine a na začatie prímeria a mierových rokovaní Uviedol to v statuse na sociálnej sieti, v rámci ktorého pripomenul, že vo svojom prejave počas piatkových osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda na Devíne vyjadril podporu iniciatíve maďarského premiéra Viktora Orbána , ktorý v uplynulých dňoch navštívil hlavné mestá Ukrajiny i Ruska.Fico v statuse zdôraznil, že rusko-ukrajinský vojnový konflikt nemá vojenské riešenie. Mierových rokovaní by sa podľa neho mali okrem Ruska a Ukrajiny zúčastniť i Spojené štáty americké, Čína a Európska únia „Ak pred mierovými rokovaniami dostane prednosť ďalšia eskalácia napätia, nebuďme prekvapení z novej, podstatne strašnejšej kvality vojnového konfliktu na Ukrajine," napísal predseda Vlády SR.Fico sa tiež vyjadril, že mier nemožno dosiahnuť ultimátami či kladením nerealistických podmienok.„Mierové rokovania budú mimoriadne náročné, ale pre celý svet bude najlepšie, ak by sa nasledujúce mesiace, možno roky vzájomného zabíjania nahradili mesiacmi ťažkých rokovaní, ktoré by viedli k spravodlivému mieru," uviedol a zdôraznil, že mier by mohol zdynamizovať rokovanie o vstupe Ukrajiny do EÚ , ktoré Slovensko podľa premiéra plne podporuje.