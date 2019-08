Kongres dohodu s Londýnom neschváli, ak poškodí predošlú Veľkopiatkovú

Na archívnej snímke líderka demokratickej menšiny v americkej Snemovni reprezentantov Nancy Pelosiová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. augusta (TASR) - Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová nesúhlasí s postbrexitovou obchodnou dohodou medzi Britániou a USA v prípade, že táto dohoda by mala poškodiť takzvanú Veľkopiatkovú dohodu podpísanú pred vyše desaťročím medzi Írskom a Severným Írskom.uviedla Pelosiová poukazujúc na dohodu, ktorá ukončila násilie v Severnom Írsku. Tá bola podpísaná na Veľký piatok 10. apríla 1998.Pelosiová, ktorú citovala agentúra DPA, reagovala na slová poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona, ktorý sa vyjadril, že Spojené štáty sú pripravené podporiť brexit bez dohody. Odchod Británie z EÚ bez dohody však podľa všetkého povedie k vytvoreniu pevnej hranice medzi Írskom a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Británie.Politici sa obávajú, že zavedenie fyzických kontrol na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom by viedlo k novej vlne násilia. To sužovalo Severné Írsko od 60. rokov minulého storočia celé desaťročia. Podľa Pelosiovej to bola práve Veľkopiatková dohoda, ktorá po dlhom období konfliktov a krviprelievania umožnila zmierenie a pokrok v oblasti.Bolton v pondelok (12. 8.) povedal, že USA podporia odchod Británie z EÚ bez dohody, ak sa tak britská vláda rozhodne. Británia plánuje opustiť EÚ 31. októbra, s dohodou alebo bez nej.Akúkoľvek novú dohodu Londýna s Washingtonom po vystúpení Británie z EÚ však musí schváliť aj americký Kongres. A to Pelosiovej dáva šancu novú obchodnú dohodu zablokovať, keďže demokrati Snemovňu reprezentantov kontrolujú.