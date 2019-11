Konica Minolta otvorila európsky showroom priemyselnej tlače v Bratislave Foto: Konica Minolta Foto: Konica Minolta

Základné parametre

Oficiálny názov: Digital Imaging Square

Adresa: Galvaniho 7E, 821 04 Bratislava

Rozloha: 480 m²

Čo môžete vidieť: AccurioJet KM-1, MGI JETvarnish 3D Evolution, AccurioWide 160, KIP 660, IIJ stand, AccurioPress C3070 a ďalšie.

Pre koho je určený: Na tlač vzorových výtlačkov v najvyššej kvalite pre celú Európu a na prezentácie technológií Konica Minolta pre strednú, východnú a južnú Európu.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. novembra (OTS) - Na ploche 480 m² tak vznikol jedinečný unikát v podobe komplexnosti zariadení, softvérových riešení, potláčaných substrátov a workflow.Ambíciou nového showroomu Konica Minolta v Bratislave je prevádzkovať strategické polygrafické centrum so zameraním na tlač demo výtlačkov v najvyššej kvalite pre všetky pobočky Konica Minolta v rámci celej Európy a zároveň organizovať prezentácie daných technológií pre pobočky strednej, južnej a východnej Európy. V prospech nového showroomu zavážili dlhodobo vedúce trhové podiely na Slovensku, ako aj snaha vytvoriť unikátny priestor, kde sa naplno prepájajú sofistikované softvérové riešenia s tradične kvalitnou tlačou. „,“ konštatuje, výkonný riaditeľ Konica Minolta Slovakia.Pre zabezpečenie najvyššej tlačovej kvality sú v showroome zabezpečené ideálne podmienky počas celého roka. Či už ide o stabilnú teplotu, dobré svetelné podmienky alebo optimálnu vlhkosť vzduchu. Na ploche 480 m² ja umiestnených viac ako 40 rôznorodých technológií. Medzi hlavné ťaháky patria novinky AccurioJet KM-1 či MGI JETvarnish 3D Evolution, ktoré reprezentujú najmodernejšie svetové polygrafické trendy tlače a zušľachtenia. Podľa slov predstaviteľov Konica Minolta je ich cieľom vytvoriť z nového priestoru galériu kreatívnej tlače, kde majú možnosť sesterské spoločnosti a ich klienti nielen vidieť zariadenia v praxi, ale aj na vlastné oči zažiť možnosti netradičného zušľachtenia tlačových materiálov.Slávnostné otvorenie priestoru sa uskutočnilo v dňoch 5. - 8. novembra 2019 za účasti európskeho prezidenta a najvyšších predstaviteľov Konica Minolta v Európe. Otváracích dní sa zúčastnilo viac ako 100 vybraných manažérov, obchodných partnerov a špecialistov. Nové veľkorysé priestory chce Konica Minolta využívať naplno. „,“ konštatuje, generálny manažér nového showroomu.Konica Minolta je významným celosvetovým poskytovateľom služieb v oblasti IT, spracovania dokumentov a digitálnej tlače, ale aj zdravotníckej diagnostiky, meracích prístrojov či planetárií. Jej história siaha až do roku 1873. V súčasnosti pôsobí v 150 krajinách sveta a podporuje viac ako 2 milióny zákazníkov ročne. Konica Minolta prevádzkuje 5 inovačných centier po celom svete, z toho jedno v neďalekom Brne. Aj vďaka tomu je držiteľom mnohých svetových prvenstiev a patentov.Na Slovensku pôsobí spoločnosť Konica Minolta Slovakia od roku 1992. V súčasnosti zabezpečuje riešenia pre podnikové systémy a aplikácie, spracovanie dokumentov, riadenie procesov, digitálnu tlač a infraštruktúru. Zároveň je dlhoročným lídrom v oblasti predaja multifunkčných a tiež digitálnych produkčných zariadení. Centrála spoločnosti sídli v Bratislave, pobočky sú v Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach.