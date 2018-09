Konica Minolta: Ukážeme vám technológie, ktoré vám pomôžu v podnikaní Foto: Konica Minolta Foto: Konica Minolta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (OTS) - Príďte sa pozrieť na užitočné technológie pre celú vašu firmu. Podujatie „Let's play IT – pridaj sa aj ty!“ sa uskutoční 27.9.2018 v Žiline. Ukážeme vám, že firma dnes môže byť rýchla a efektívna, s menšími prevádzkovými nákladmi.Je pritom jedno, či pracujete na účtovnom, obchodnom alebo IT oddelení firmy. Ide o praktické firemné technológie, ktoré pomôžu vášmu podnikaniu. Na svoje si prídu tí, ktorí by chceli eliminovať papierovačky, uvažujú nad inovatívnymi technológiami, ktoré šetria čas a peniaze, ako aj ľudskú silu, alebo potrebujú zlepšiť bezpečnosť firemných dokumentov.To najlepšie z praktických firemných technológií vám prináša spoločnosť Konica Minolta. Počas svojej 146-ročnej histórie neustále potvrdzuje, že vývoj je jej prirodzenou súčasťou. Vedeli ste, že prvá kopírka tejto značky uzrela svetlo sveta v roku 1960? Zaujímavosťou je napríklad aj fotoaparát vo vesmíre, šošovky pre CD prehrávače, digitálny röntgen či planetáriá. Od roku 2005 je spoločnosť Konica Minolta i poskytovateľom IT služieb a aj v tejto oblasti prináša niečo výnimočné. Preto v duchu „Let's play IT – pridaj sa aj ty!“ vám v Žiline predstaví nielen samotné technológie, ale najmä to, čo všetko nimi dokážete vo firme riadiť, zlepšiť a ako znížiť náklady. Na vlastné oči tak uvidíte viacero užitočných technológií, ktoré výrazne podporia vaše podnikanie.Tu je malá ukážka, bližšie informácie spolu s registráciou na toto podujatie nájdete na www.konicaminolta.sk/IT Pri príchode do firmy si zamestnanci zaevidujú svoju dochádzku priložením kartičky k firemnej multifunkcii alebo prostredníctvom odtlačku prsta či webového rozhrania. Nasleduje automatický import údajov do mzdového systému. Samozrejmosťou sú najrôznejšie denné alebo mesačné štatistiky. Riešenie spojené s minimálnymi nákladmi je stále populárnejšie medzi firmami či školami. Je len otázka času, kedy papierový zošit s dochádzkou zahodíte do koša.Ak dôjde k nejakej poruche, už nemusíte volať technika a riešiť opravu. Dobré firemné IT systémy takýto stav automaticky hlásia servisnému technikovi. Šetrite svoj čas, energiu a nevybavujte veci, ktoré informačný systém zabezpečí za vás. Rovnako vám dobré IT odhalí slabé miesta, alebo málo vyťažených zamestnancov vo firme. Vlastným nastavením procesov budete skutočne efektívni a získate významnú konkurenčnú výhodu pred ostatnými.Behá vaša účtovníčka s faktúrami po firme a zháňa podpisy nevyhnutné na jej úhradu? Nechajte, nech po firme „behajú“ dokumenty a nie vaša účtovníčka. Digitalizovaním dokumentov a vyťažovaním dát môžete spoľahlivo spracovávať faktúry, zmluvy a iné dokumenty. Rýchlo, efektívne a najmä bezpečne. Ukradnutie kontaktov a databázy klientov odchádzajúcimi zamestnancami už viac nehrozí. Všetky dokumenty budete mať totiž v elektronickej podobe, chránené súčasne pred otvorením. Dokumenty a zmluvy otvorí len ten, komu dáte na to súhlas. Firemnú evidenciu tak budete mať skutočne „pod palcom“.To je len malá ukážka najnovších firemných technológií Konica Minolta. Okrem toho vás čakajú cloudové riešenia zálohovania firemných dokumentov, inteligentné kamerové systémy či 3D tlač. Jednoducho všetko, čo moderná a efektívna firma potrebuje. K dispozícii vám budú odborníci pripravení zodpovedať všetky vaše otázky. Na praktických ukážkach vysvetlíme, ako vám s modernými technológiami dokáže Konica Minolta pomôcť. Teraz, ako aj počas celej histórie značky, totiž Konica Minolta dokazuje, že má cit na to, čo firmy potrebujú a ako im skutočne uľahčiť život. Staňte sa toho súčasťou a dajte možnosť svojej firme dosiahnuť novú úroveň. Ukážeme vám, ako na to. Vstup na podujatie „Let's play IT – pridaj sa aj ty!“ je bezplatný.