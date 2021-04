Koniec čakaniu v rade – poistenci Unionu si termín návštevy pobočky môžu objednať online

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Potrebujete navštíviť zdravotnú poisťovňu, ale obávate sa dlhého čakania v rade? Využite rezervačný systém Unionu, vďaka ktorému ušetríte svoj čas. "S presnou časenkou si môžete lepšie naplánovať svoj deň, nehovoriac o tom, že stále tu máme pandémiu a mali by sme byť naďalej opatrní a vyhýbať sa zbytočným kontaktom," hovorí o výhodách rezervácie Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia v Unione.Zarezervovať si termín je možné na všetkých pobočkách Unionu. Stačí vyplniť formulár na webovej stránke https://www.union.sk/union-zp-kontakty . Do formulára sa uvádza aj účel stretnutia. "Zamestnanci kontaktného miesta sa tak vedia na vašu návštevu vopred pripraviť, preštudovať si prípadnú dokumentáciu a tým zefektívniť vybavovanie akejkoľvek požiadavky," vysvetľuje hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.O rezervovaní termínu je klient informovaný SMS správou a navyše dostane 3 hodiny pred plánovaným termínom aj pripomienku. Návštevu pobočky je možné zrušiť 2 hodiny vopred. Táto služba je k dispozícii ako pre zdravotnú, tak i pre komerčnú poisťovňu Union - takže si môžete v rámci jednej návštevy napríklad vybaviť žiadosť o preplatenie dentálnej hygieny a zároveň si poistiť svoju domácnosť. Ako klienti oboch poisťovní navyše so zaujímavou zľavou.Prvotná myšlienka vznikla v rámci internej súťaže nápadov v Unione a bola testovaná niekoľko týždňov priamo na pobočke v Bratislave, kde sa overovali najmä potreby klientov a ich reakcie na túto službu. "Spätná väzba bola veľmi pozitívna a keď potom navyše prišla pandémia, ukázalo sa, že ide o výborný nápad. My sme totiž mali naše pobočky otvorené po celý čas a tak klienti, ktorí sa báli nákazy, veľmi ocenili možnosť vyhnúť sa radom," uzatvára E. Májeková.Informačný servis