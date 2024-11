Koniec jednej éry? ManCity prehral štvrtý zápas po sebe, Guardiola také niečo ešte nezažil

ManCity stráca päť bodov

De Bruyne ešte nie je vo forme

10.11.2024 (SITA.sk) - Anglický futbalový šampión Manchester City čelí kríze, akú pod vedením španielskeho trénera Pepa Guardiolu ešte nezažil.„Citizens“ prehrali v sobotňajšom dueli anglickej Premier League 2024/2025 v Brightone 1:2, pričom prehrali už štvrtý súťažný zápas po sebe. Počas tejto negatívnej série strelil tím ManCity iba štyri góly a inkasoval až desaťkrát.Guardiola, ktorý je považovaný za najlepšieho trénera na svete, nikdy vo svojej trénerskej kariére neprehral štyri stretnutia po sebe. Keď po dueli v Brightone dostal otázku, či sa blíži koniec éry Manchestru City, sarkasticky odvetil: „To predsa ľudia chcú, nie?“Manchester City sa v tabuľke Premier League nachádza na 2. priečke, no na vedúci FC Liverpool stráca po sobote už päť bodov, keďže „The Reds“ zvládli ťažký zápas proti Aston Ville (2:0).Tím z Etihad Stadium nezažil štyri prehry od roku 2006, čo bolo dva roky predtým, ako prišiel do klubu štedrý arabský kapitál.Problémy ManCity eskalujú hlavne pre zranenia kľúčových hráčov. Podobne je na tom v Španielsku Real Madrid Guardiolovi momentálne chýba držiteľ Zlatej lopty - španielsky stredopoliar Rodri , pre zranenia sú tiež mimo hry obrancovia Rúben Dias Manuel Akanji a Nathan Aké. Záložník Kevin De Bruyne po nedávnych zdravotných problémoch zasa nie je v optimálnej forme.Guardiola, ktorý čelí výzvam pri skladaní zostavy v dôsledku častých zápasov a zranení, priznáva, že takúto situáciu je náročné zvládnuť.„Každé tri dni riešiť také niečo sa skrátka nedá. Už by som chcel mať naspäť všetkých hráčov. Keď nehráme dobre, som prvý, kto to prizná. Ale toto nie je tento prípad,“ povedal zúfalý Guardiola.