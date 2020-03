Koniec Pellegriniho na poste premiéra neovplyvní ani núdzový stav pre koronavírus

Poslanci budú v rúškach a rukaviciach

Vojnový a výnimočný stav

Môžu obmedziť aj vlastnícke práva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2020 - Núdzový stav vyhlásený vládou pre štátne nemocnice a ústavy a ani jeho prípadné rozšírenie nemôžu mať vplyv na preberanie moci v štáte novou vládou. Pre agentúru SITA sa to uviedli ústavní právnici Peter Kubina a Eduard Bárány. „Právne nie je situácia, ktorá by ovplyvnila preberanie moci,“ povedal Bárány.Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok oznámila, že kabinet premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) by mal podať demisiu v piatok 20. marca a nová vláda na čele s Igorom Matovičom (OĽaNO) si prevezme menovacie dekréty v sobotu 21. marca.Ustanovujúca schôdza parlamentu sa podľa prezidentky uskutoční v piatok 20. marca. Musí sa totiž konať do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Ani núdzový stav teda neovplyvní uskutočnenie ustanovujúcej schôdze Národnej rady SR.Poslanci sa jej zúčastnia v ochranných rúškach a hygienických rukaviciach. Poslanec podľa zákona o rokovacom poriadku parlamentu skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu a povie slovo „sľubujem“.Potom podá ruku doterajšiemu predsedovi národnej rady (Andrejovi Dankovi (SNS) – pozn. SITA). Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.Ústavný zákon o bezpečnosti štátu pozná okrem spomínaného núdzového stavu aj vojnový stav, počas ktorého hrozí štátu vojna a tiež výnimočný stav. Ten sa zase vyhlasuje v prípade, že napríklad došlo alebo bezprostredne hrozí teroristický útok či rozsiahle pouličné nepokoje spojené s útokmi na orgány verejnej moci.Dosluhujúci premiér Peter Pellegrini v nedeľu 15. marca oznámil, že vláda sa rozhodla vyhlásiť núdzový stav na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázala zdravotníkom uplatňovanie si práva na štrajk. Premiér vysvetlil, že štát musí mať možnosť presúvať z nemocnice do nemocnice zdravotnícky personál, materiál a medicínsku techniku.Núdzový stav je podľa ústavného zákona možné vyhlásiť pri vzniku pandémie, ohrozenia životného prostredia alebo ak dôjde k ohrozeniu majetku v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej či dopravnej havárie. Núdzový stav sa vyhlasuje najdlhšie na 90 dní.V čase núdzového stavu ústavný zákon umožňuje na postihnutom území obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto. Je tiež možné uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií, železníc, prevádzkovania vodovodov, kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu, tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti či udržiavania verejného poriadku.Rovnako je podľa zákona možné počas núdzového stavu obmedziť vlastnícke práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych a zásobovacích zariadení či záchranných služieb. Taktiež možno obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedziť ich používanie na súkromné účely a na podnikanie.Ústavný zákon počíta v čase núdzového stavu aj s obmedzením nedotknuteľnosti obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb alebo počíta so zákazom vstupu na postihnuté alebo ohrozené územie. Vláda môže zároveň obmedziť alebo zakázať občanom pokojne sa zhromažďovať a štrajkovať. Rovnako je možné obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a môže obmedziť slobodu prejavu na verejnosti.