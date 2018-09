Koniec remíz na majstrovstvách sveta? FIFA údajne chce jedenástkový rozstrel aj v skupine

ZÜRICH 30. septembra - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) má údajne v úmysle zrušenie remíz na scéne majstrovstiev sveta.V prípade nerozhodného výsledku by každý z tímov získal bod tak ako doteraz a víťaz následného jedenástkového rozstrelu by dostal ešte jeden navyše.

V Kanade a Mexiku bude 16 skupín

Ako uvádza web sportowefakty.wp.pl, tento plán by mohol nabrať reálnejšie kontúry, ak by sa prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi podarilo presadiť rozšírenie počtu účastníkov z 32 na 48 už pre šampionát 2022 v Katare.Model MS so 48 reprezentáciami je naplánovaný až od "mundialu" 2026 v USA, Kanade a Mexiku, kde bude 16 skupín s tromi účastníkmi a dvomi postupujúcimi do šestnásťfinále.

Viac tímov možno už v Katare

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Infantino sa však stále nevzdal možnosti, že rozšírené MS by mohli byť už na Blízkom východe o štyri roky skôr. Aby sa zabránilo scenáru, že tímy v trojčlenných skupinách budú mať po odohratých zápasoch identický počet bodov aj skóre, Infantino navrhol práve zrušenie remíz."Pozrite sa, aké tímy chýbali na turnaji v Rusku - Holandsko, Čile či Taliansko... Finalista z Chorvátska si účasť vybojoval až v baráži. Budeme sa s Katarčanmi rozprávať o možnosti rozšírenia počtu účastníkov," poznamenal Infantino.