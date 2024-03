Konkurz a reštrukturalizačné konanie: V čom sa líšia?

Ako sa odlišuje konkurz a reštrukturalizačné konanie?

Najvýraznejší rozdiel medzi konkurzom a reštrukturalizáciou spočíva v tom, že zatiaľ čo v prípade konkurzu správca prevádzku ukončí a speňaží všetok majetok spoločnosti, pri reštrukturalizácii v podnikaní ďalej pokračuje. V oboch prípadoch rozhodne pomôže spoľahlivá advokátska kancelária, ktorá posúdi každý prípad individuálne a v konaní spoločnosť zastúpi.

Vyhlásenie konkurzu

Konkurz môže byť vyhlásený dvoma spôsobmi – na návrh dlžníka a na návrh veriteľa. Tu je dôležité spomenúť, že ďalšie rozdiely sa odvíjajú od toho, podľa ktorej časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácii bol vyhlásený.

V prvom prípade vyhlasuje súd do piatich dní od začatia konkurzného konania konkurz na majetok dlžníka. Ide o takzvaný veľký konkurz podľa prvej hlavy druhej časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, pričom súd nemá pochybnosti o tom, že majetok dlžníka postačí na náklady konkurzu. V prípade, že návrh podal likvidátor ustanovený súdom, môže súd do piatich dní vyhlásiť konkurz alebo konanie zastaviť pre nedostatok majetku. Ak súd konkurz vyhlási, za správcu ustanoví likvidátora.

Ďalšou možnosťou, ktorú dlžník má, je podanie návrhu na vyhlásenie malého konkurzu podľa desiatej hlavy druhej časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Vtedy súd do pätnástich dní od doručenia návrhu, ak dlžník spĺňa všetky podmienky, vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz.

Pri začatí konkurzného konania na návrh veriteľa odošle súd dlžníkovi do vlastných rúk v lehote do piatich dní od začatia konania rovnopis návrhu spolu s uznesením. Následne určí termín pojednávania tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od začatia konkurzného konania a vyzve dlžníka na vyjadrenie. Ten môže súhlasiť s tým, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania. Do siedmich dní po skončení dokazovania, prípadne od súhlasu dlžníka s rozhodnutím bez pojednávania, súd rozhodne buď o vyhlásení konkurzu, alebo konanie zastaví.

Reštrukturalizačné konanie

Na rozdiel od konkurzu slúži reštrukturalizácia na ozdravenie podnikateľských subjektov, ktoré sú v úpadku alebo im úpadok hrozí, pričom ich činnosť naďalej pokračuje. Realizuje sa pod dohľadom súdu, reštrukturalizačného správcu a veriteľov. Po schválení reštrukturalizačného plánu schvaľovacou schôdzou veriteľov, potvrdení plánu súdom a skončení reštrukturalizácie dochádza k jeho plneniu.

Dohoda môže zahŕňať posun lehoty splatnosti záväzkov spoločnosti, ich celkové zníženie, poskytnutie nového úveru, vstup nového investora do spoločnosti alebo predaj podniku. Cieľom by okrem zníženia časti záväzkov mali byť v každom prípade zmeny v spoločnosti, vďaka ktorým by sa už podobná situácia nemala opakovať.

Je dôležité spomenúť, že nie pre každý podnikateľský subjekt je reštrukturalizácia vhodná. Do úvahy sa berie predovšetkým výška jeho záväzkov a schopnosť tieto záväzky plniť, ako aj ďalšie individuálne faktory, napríklad množstvo nehnuteľného a hnuteľného majetku. Ak chcete mať istotu, že je reštrukturalizáciu možné realizovať vo vašom prípade, prípadne, či je pre vás vhodná, odporúčame poradiť sa s odborníkom.

