Konôpka túži v ázijskej sérii Le Mans uspieť rovnako ako vlani

Na snímke slovenský automobilový pretekár Miro Konôpka z tímu ARC Bratislava počas tlačovej konferencie pred začiatkom novej sezóny v obci Orechová Potôň, okres Dunajská Streda 14. októbra 2019.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Miro Konôpka so svojím tímom ARC Bratislava túži po ďalšej účasti na 24 hodín Le Mans. Vlani si účasť na prestížnom podujatí vybojoval vďaka víťazstvu v ázijskom seriáli Le Mans, tento úspech by chcel zopakovať.Úspech v Ázii je pre Konôpku a jeho tím kľúčový pre štart vo Francúzsku.uviedol Konôpka v pondelok na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni.Tím ARC už poslal do Ázie autá, posádka i mechanici majú medzinárodné zloženie.dodal Konôpka.Okrem slovenského pretekára bude v tíme ešte jeden grécky pretekár, o ostatných sa rokuje:Okrem najbližších pretekov sa ARC predstaví aj na ďalších:Konôpka by si chcel v prípade úspešnej kvalifikácie na Le Mans ešte v prestížnych pretekoch zajazdiť, hoci po predchádzajúcich si nebol na sto percent istý.uzavrel Konôpka.