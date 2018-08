Konopný klaster sa venuje využitiu konopy siatej aj v stavebníctve

Ilustračné foto Foto: TASR/Polícia Foto: TASR/Polícia

Bratislava 24. augusta (TASR) – Výskumno-vývojové centrum Hemp Cluster, záujmové združenie právnických osôb, sa venuje konope siatej so zameraním na jej rozsiahle využitie. Pre TASR to uviedol riaditeľ klastra Dušan Knezovič. Táto kultúrna rastlina má podľa jeho slov vysoké zhodnotenie a potenciál pre rozvoj ekonomiky v regiónoch, pre malých a stredných poľnohospodárov a podnikateľov.Jedným z cieľov je spoločný podnik konopárov, ktorý by im v rámci zdieľanej ekonomiky poskytoval rôzne služby. Klaster je súčasťou DanuBioValNet, projektu cezhraničného partnerstva klastrov na podporu ekologických inovácií.Klaster má záujem o biokompozity, v ktorých by použil konopné vlákno a drť z drevnej zložky rastliny v kombinácii s inými materiálmi.konkretizoval Knezovič. Pripomenul, že Európska únia zvyšuje podiel recyklovateľných zložiek pri výrobe auta na prírodnej báze a vývoj v tejto sfére napreduje.V súčasnosti jeden člen klastra testuje stavebnú zmes na báze konopného pazderia.vysvetlil.Dodal, že z pazderia sa dajú lisovať dosky využiteľné v stavebníctve. Pre nás je zaujímavé sa emancipovať od trhu s konopnými stavebnými materiálmi vyrábanými v západnej Európe, konštatoval.Dlhodobým plánom je oživiť využívanie konopy siatej v textilnom priemysle a moderným spôsobom nadviazať na tradíciu konopársko-ľanárskych závodov v SR.poukázal na trendy vo svete s tým, že výrobky z konopy majú vysokú pridanú hodnotu. Ich podiel na trhu súvisí so znalosťami a záujmom zákazníkov, a tiež s vlnou ekologického poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.V súvislosti s využitím konopy siatej v potravinárskom priemysle uviedol, že na Slovensku je už niekoľko domácich producentov konopného oleja a výrobkov z neho.Medzinárodný klaster so sídlom na Slovensku vznikol v júli, má štyroch zakladajúcich členov, medzi ktorými je okrem Konopného družstva, stavebná firma, výrobca ekologických dosiek a súkromný výskumný ústav z Českej republiky, s ďalšími potenciálnymi členmi prebiehajú rokovania.Konopa siata je zdrojom produktov pre potravinárstvo, kozmetiku, stavebníctvo, krmovinárstvo či textilný priemysel.Podľa informácií z agrorezortu záujemcovia nahlásili Pôdohospodárskej platobnej agentúre v žiadostiach pestovanie konopy siatej tento rok na 429,1 hektára, v roku 2017 na 477,17 hektára a v roku 2016 na 264,69 hektára.