Konské povozy zmiznú z talianskych ulíc

Rím 10. júla (TASR) - Konské povozy v uliciach talianskych miest budú čoskoro minulosťou. Podľa novely zákona o pravidlách cestnej premávky prijatej dopravnou komisiou Poslaneckej snemovne budú totiž môcť premávať iba v parkoch alebo prírodných rezerváciách, a to iba na podujatiach s náboženským, kultúrnym alebo historickým charakterom, informovala v stredu agentúra APA.povedala bývalá ministerka cestovného ruchu a aktivista za práva zvierat Michela Vittoria Brambillová.Toto opatrenie postihne najmä metropolu Rím, kde turistov ulicami v centre mesta stále prepravuje viac ako 40 kočov ťahaných koňmi. Za zákaz konských povozov sa od svojho nástupu do funkcie v roku 2016 zasadzovala i primátorka Virginia Raggiová.Kočiši odmietajú obvinenie, že kone trpia mestskou dopravou a teplom. Ich zväz v Ríme argumentuje, že v letných mesiacoch nemôžu od 13:00 do 17:00 v Ríme premávať povozy zvané botticelle a o zvieratá je dobre postarané.