Konsolidačný balík je podľa županov SK8 ohrozujúci pre regionálnu samosprávu. Svoj apel smerovali aj na rezort kultúry

Ohrozenie pre regionálnu samosprávu

Pokles objednávok zo strany SSC

Ministerstvo kultúry ako jediné nekomunikovalo so zástupcami

Doplnenie zákona o štátnej správe v školstve

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.10.2024 (SITA.sk) - Konsolidácia verejných financií zásadným spôsobom negatívne zasiahne do fungovania samospráv. Zhodli sa na tom župani na Zhromaždení združenia SK8 Zasadnutie sa uskutočnilo vo štvrtok 3. októbra v priestoroch Kaštieľa Pálfy vo Svätom Jure. Predsedovia krajov sa venovali aktuálnym témam v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, dopravou, kultúrou, a rozprávali sa aj o zefektívnení činnosti združenia SK8.Zástupcovia žúp diskutovali o konsolidácii verejných financií, ktorá podľa nich negatívne zasiahne do fungovania samospráv.„Aktuálny balík konsolidačných opatrení považujeme za ohrozujúci pre regionálnu samosprávu. Zníženie podielu dane z príjmov fyzických osôb z 30 percent na 29,5 percenta pre samosprávne kraje a zároveň zvýšenie dane z pridanej hodnoty na 23 percent výrazne ohrozí financovanie základných služieb a rozvojových projektov v regiónoch," upozornil predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič Ako doplnil, tento krok spôsobí, že samosprávy budú čeliť zásadným finančným výpadkom, čo bude mať negatívny dopad na poskytovanie služieb obyvateľom. Súčasne vyzval predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ), aby prehodnotil opatrenia, ktoré sa negatívne dotknú fungovania regionálnej samosprávy.Združenie je znepokojené aj z tohtoročného poklesu objednávok na údržbu ciest I. triedy zo strany Slovenskej správy ciest „Takéto výpadky finančných zdrojov sú pre fungovanie a činnosť regionálnych správ ciest likvidačné, čo môže mať za následok znefunkčnenie týchto krajských organizácií a následné zhoršenie kvality ciest I. triedy," uviedlo združenie, ktoré bude z tohto dôvodu žiadať o stretnutie s ministerstvom dopravy za účasti Slovenskej správy ciest a navrhnú efektívnejší systém riadenia údržby ciest.Zástupcovia krajov súčasne apelujú na ministerstvo kultúry , aby urýchlene odstránilo prekážky efektívneho fungovania Fondu na podporu umenia . Podľa združenia ministerstvo ohrozuje kontinuitu financovania kľúčových kultúrnych a umeleckých projektov v regiónoch.„Fond je nenahraditeľným nástrojom pre rozvoj kultúrno-umeleckého života v regiónoch, ktoré sa často stretávajú s nedostatkom iných zdrojov financovania," upozorňuje SK8 s tým, že nová novela zákona výrazne mení princípy fungovania fondu. Združenie SK8 nominovalo dvoch zástupcov, pričom ani jedna nominácia nebola akceptovaná.„Ministerstvo kultúry je jediné ministerstvo, ktoré doposiaľ nekomunikovalo so zástupcami združenia SK8 a nepredstavilo nám ani svoje plány v súčasnom volebnom období. Samosprávne kraje ako najväčší zriaďovateľ kultúrnych inštitúcií na Slovensku zdôrazňujú, že zásadné legislatívne zmeny v kultúrnej oblasti musia byť realizované až po predchádzajúcej odbornej diskusii so zástupcami samospráv,” uviedol župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba Župani súčasne navrhujú doplniť zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v súvislosti s optimalizáciou siete stredných škôl. Chcú to spôsobom, aby bolo umožnené spojenie dvoch škôl rovnakého druhu do jedného právneho subjektu s nástupníctvom.Bez toho bude podľa SK8 optimalizačný proces ohrozený, až nemožný. Navyše by sa tým podľa združenia ušetrili administratívne a finančné náklady. V závere rokovania sa zriadili nové odborné sekcie združenia, aby sa zefektívnila vzájomná spolupráca krajov a lepšie sa tak reagovalo na nové výzvy.„Medzi novovzniknuté sekcie patria Sekcia cestovného ruchu, Sekcia cyklodopravy a cykloturistiky a Sekcia krízového riadenia. Tieto odborné orgány budú slúžiť ako platforma na koordináciu strategických úloh a politík v rámci krajov, s dôrazom na posilnenie jednotného postupu, efektívne využívanie dostupných zdrojov a optimalizáciu procesov," vysvetlilo združenie.