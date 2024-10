Konsolidačný balík kriticky vnímajú aj voliči koalície, najväčšie obavy panujú zo zvýšenia DPH

Vážny dosah na financie očakávajú aj voliči Smeru

Kritika voči komunikácii vlády

21.10.2024 (SITA.sk) - Negatívne vníma konsolidačný balík až 73 % ľudí naprieč politickým spektrom. Najväčšími kritikmi sú najmä voliči opozičných strán Spomedzi tých, ktorí uviedli, že by volili Progresívne Slovensko , je to až 93 % a druhí najkritickejší sú voliči KDH s podielom 92 %. Kriticky sa však k prijatým opatreniam stavajú aj voliči vládnej koalície. U voličov strany Hlas-SD je to až 58,04 %.„Tieto postoje sú pochopiteľné, najmä v kontexte, v ktorom negatívny dosah konsolidačného balíka na osobné financie predpokladá až 76 % opýtaných,“ uviedol hlavný analytik agentúry Scio Absolútne najkritickejší boli v tomto prípade voliči strany Demokrati , z ktorých každý oslovený odpovedal kladne, no vážny dosah na svoje financie očakáva aj 68 % voličov strany Smer-SD , 68 % Hlas-SD a 66 % voličov SNS „Naplnil sa náš predpoklad, že za najväčší problém budú opýtaní vnímať zvýšenie DPH z 20 % na 23 %, a to až 64,8 %. Aj v tomto prípade sú zrejmé obavy naprieč politickým spektrom a podiel opozičných a koaličných voličov je dokonca ešte vyrovnanejší, ako v predchádzajúcich príkladoch. Najlepšie to vidieť na voličoch Progresívneho Slovenska s 59 % a strany Smer-SD, kde je obava z rastu DPH až na úrovni 67 %,“ doplnil Klus.Zaujímavá je podľa neho tiež silná kritika respondentov voči komunikácii vlády pri zavádzaní týchto konsolidačných opatrení. Za nejasnú, zmätočnú či aspoň nedostatočnú ju označilo 66 % opýtaných.„Na rozdiel od DPH, v tomto prípade kritická časť respondentov zo strany vládnej koalície slabne. Podielovo najkritickejší sú ku komunikácii voliči hnutia Slovensko na úrovni až 91 %, pričom z vládnej koalície sa ako najmenej kritickí javia voliči strany Hlas-SD s podielom len 28 %,“ uzavrel Klus.Zistenia vychádzajú z prieskumu agentúry Scio, ktorý sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov od 7. do 11. októbra 2024.