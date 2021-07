Konšpirátori zneužívajú smrť 17-ročného dievčaťa na šírenie antikampane proti očkovaniu na COVID-19

Nebola zaočkovaná

Nejde o prvý prípad

6.7.2021 (Webnoviny.sk) - Konšpirátori na internete zneužívajú smrť 17-ročného dievčaťa na šírenie antikampane proti očkovaniu na ochorenie COVID-19 . Polícia to uviedla v statuse na profile Hoaxy a podvody – Polícia SR Na sociálnych sieťach sa začala šíriť informácia o tom, že za náhlym úmrtím 17-ročnej Janky Poláčikovej bolo očkovanie proti koronavírusu Na statusy šíriace nepravdivé informácie pobúrenie reagoval otec zosnulej. Ten potvrdil, že jeho dcéra nebola proti ochoreniu COVID-19 očkovaná a konšpirátori tak zneužívajú jej úmrtie na šírenie hoaxov.Zároveň avizoval podávanie trestných oznámení za šírenie nepravdivých informácií.„Tvorcovia dezinformácií už nevedia, čo všetko by si mali navymýšľať, aby verejnosti vnucovali svoje názory. Neštítia sa zneužívať úmrtia obyčajných ľudí. Pritom si pripomeňme, že sú to tí istí konšpirátori, ktorí si pred rokom robili 'srandu', že ak niekto umrel pri autonehode, tak štát mu ako príčinu úmrtia uviedol 'koronavírus', aby mohli pretrvávať mimoriadne opatrenia,“ uviedla v statuse polícia.Dodala, že nejde o prvý prípad, keď konšpirátori zneužili niekoho smrť na šírenie nepravdivých informácií o tom, že príčinou úmrtia danej osoby bolo očkovanie. Podobných statusov sa na sociálnych sieťach šíri hneď niekoľko.