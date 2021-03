Kontajnerovú loď Ever Given uviaznutú v Suezskom prieplave sa podarilo vyslobodiť

Obrovskú kontajnerovú loď Ever Given, ktorá od utorka blokovala Suezský prieplav, sa v pondelok ráno podarilo opäť dostať do plavbyschopného stavu. Oznámila to na Twitteri spoločnosť Inchcape Shipping s tým, že momentálne prebiehajú práce na jej zabezpečení a informácie o ďalších krokoch budú poskytnuté neskôr.





Kontajnerovú loď, ktorá uviazla v Suezskom prieplave, otočili správnym smerom

Loď dlhá približne 400 a široká 60 metrov bola od 23. marca priečne zakliesnená v Suezskom prieplave a blokovala premávku v oboch smeroch na jednej z najrušnejších námorných trás na svete. Na jej vyslobodenie čakali desiatky lodí na oboch koncoch prieplavu i tých, ktoré už uviazli v systéme kanálov.Loď s výtlakom 224.000 ton prevádzkuje taiwanská spoločnosť Evergreen Marine. Majiteľom lode je však japonská lodná spoločnosť Shoei Kisen KK.





Obrovskú kontajnerovú loď Ever Given, ktorá takmer týždeň blokovala Suezský prieplav, otočili už na 80 percent "správnym smerom". Oznámila to v pondelok spoločnosť spravujúca Suezský prieplav (SCA), informovala agentúra AFP.



"Plavidlo sa podarilo otočiť na 80 percent správnym smerom - posunulo sa na vzdialenosť 102 metrov od brehu," povedal vo vyhlásení šéf SCA Osama Rabie. Pôvodne bolo len štyri metre od brehu.



