Kontrabasista Patkoló získal v Nemecku ocenenie Opus Klassik za úspechy v klasickej hudbe

Interpretácia sólovej kontrabasovej literatúry

Jeden z najmladších profesorov v Európe

BRATISLAVA 20. októbra (WebNoviny.sk) – Kontrabasista Roman Patkoló získal v Nemecku ocenenie Opus Klassik ako Inštrumentalista roka 2018. Ako informuje Hudobné centrum na svojej webstránke v časti aktuality , Opus Klassik je názov novej ceny udeľovanej za mimoriadne úspechy v oblasti klasickej hudby v Nemecku.Doteraz bolo ocenenie známe ako Echo Klassik. Po prvý raz pod novým názvom ju udelili na slávnostnom odovzdávaní cien v nedeľu 14. októbra v berlínskom Konzerthause. Roman Patkoló získal túto cenu v kategórii Inštrumentalista roka 2018 za album s názvom The Six Seasons.Kontrabasista Roman Patkoló (6. februára 1982, Žilina) absolvoval hru na kontrabas v roku 1998 na Konzervatóriu Žilina a následne v rokoch 1997 až 2005 študoval na Vysokej škole pre hudbu a divadlo v Mníchove (Hochschule für Musik und Theater München).Venuje sa interpretácii sólovej kontrabasovej literatúry a komornej tvorby. Ako sólista spolupracoval s mnohými telesami v Nemecku, tiež v Rusku - Moskve a Petrohrade a inde.Sólisticky sa predstavil na koncertoch vo Švajčiarsku, Nemecku, Srbsku, Rakúsku, Rusku, Španielsku, v Kanade a USA, a to aj v prestížnych koncertných sálach, medzi iným hral v Herkulessaal v Mníchove, Meistersingerhalle v Norimbergu, v koncertnej sále Berlínskych filharmonikov či v Konzertsaal Stadtcasino Basel. Vystúpil na mnohých festivaloch v zahraničí aj na Slovensku.V roku 2004 vyhral konkurz na post sólového kontrabasistu telesa London Symphony Orchestra. Od roku 2005 pôsobí v orchestri Opernhaus Zürich na poste zástupcu sólového kontrabasistu. Patkoló je od roku 1999 členom medzinárodného kontrabasového kvarteta Bassiona-amorosa pod vedením Klausa Trumpfa, s ktorým koncertoval napríklad v USA, Holandsku, Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku.Popri bohatej koncertnej činnosti je aktívny i v pedagogickej oblasti. Vo veku 24 rokov získal titul profesora ako jeden z najmladších v Európe a začal vyučovať na mníchovskej Hochschule für Musik und Theater. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Hudobnej akadémii vo švajčiarskom Bazileji, ako lektor viedol viaceré majstrovské kontrabasové kurzy.Roman Patkoló za svoje interpretačné umenie získal množstvo cien doma aj vo svete. Okrem najnovšej ceny Opus Klassik získal medzi iným v roku 2015 Cenu Nadácie Tatra banky za umenie, a to konkrétne Cenu Mladý tvorca v kategórii Hudba za interpretačný výkon v koncertnom turné s Anne Sophie Mutter (Carnegie Hall, New York) a v roku 2012 Cenu Ľudovíta Rajtera za výnimočnú kvalitu interpretačného výkonu, ako aj aktívne prispievanie k formovaniu a zviditeľňovaniu slovenského koncertného umenia doma i v zahraničí. Informuje o tom Hudobné centrum v profile hudobníka dostupnom na webovej stránke.