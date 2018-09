Kontrola elektronických registračných pokladníc sa neupraví

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 20. septembra (TASR) - Systém kontroly elektronických registračných pokladníc sa neupraví. Parlament odmietol novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z dielne opozičného hnutia OĽaNO, ktorou reagovalo najmä na pripravovanú reformu finančnej správy.Hlavným cieľom zákona bolo zlepšiť systém kontroly elektronických registračných pokladníc, pretože je podľa OĽaNO ešte stále možné obchádzať bezpečnostné prvky pri vydávaní daňového dokladu.Poslanec Eduard Heger upozornil, že v súčasnosti je fiškálny modul pri registračných pokladniciach takmer nepriestrelný. Preto OĽaNO navrhovalo uloženie presnej kópie všetkých daňových aj nedaňových dokladov do fiškálnej pamäte pokladnice, čo by malo zabrániť tlači falošných dokladov a následne aj únikom na DPH a dani z príjmov. Každú zmenu dokladov navrhovali zaznamenať v pamäti.Ďalším cieľom novely zákona bolo zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov, a to vypustením povinnosti mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho orgánu finančnej správy. Okrem toho navrhovali poslanci vypustiť povinnosť sprístupniť na každom predajnom mieste vyobrazenie pokladničného dokladu, ako aj odstrániť povinnosť zabezpečiť vykonanie povinnej údržby servisnou organizáciou minimálne raz za päť rokov.Tiež chceli prostredníctvom novely umožniť podnikateľovi zmenu adresy prevádzky bez potreby zmeny pamäte a servisného zásahu.