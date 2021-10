Kontrola v RTVS závažné nedostatky nezistila, štát musí viac kompenzovať výpadky jej príjmov

Viac než šestnásťmiliónový výpadok

Koncesionársky poplatok nezvyšovali

25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) nevytkol Rozhlasu a televízií Slovenska (RTVS) žiadne zásadné nedostatky. Ako uviedla hovorkyňa Andrea Pivarčiová , vedenie inštitúcie však rieši pomenované administratívne deficity.Účelom kontrolnej akcie Zmluvné vzťahy v RTVS, ktorá trvala od februára do augusta, bolo preveriť správnosť a súlad postupov uzatvárania a vykonávania vybraných zmluvných vzťahov so všeobecne záväznými právnymi predpismi za roky 2018 – 2020 a súvisiace obdobia.Závery NKÚ identifikovali aj potencionálne procesné rizikové oblasti. RTVS plánuje závery a odporúčania kontrolórov premietnuť do pripravovanej novelizácie svojich smerníc.„RTVS oceňuje zásadné zistenie NKÚ potvrdzujúce skutočnosť, na ktorú manažmenty RTVS upozorňujú dlhodobo, a to: nekompatibilnosť medzi finančným zabezpečením RTVS zo strany legislatívy a dlhodobé neriešenie kritickej situácie vo vzťahu k miere úloh a povinností, ktoré sú na RTVS kladené,“ priblížila Pivarčiová.Doplnila, že kontrolóri pri preverovaní systému poskytovania kompenzácií výpadku príjmov z úhrad za služby verejnosti od štátu zistili, že neboli do roku 2018 kompenzované.Zároveň v rozpočte RTVS za obdobie posledných štyroch rokov je každoročne priemerný výpadok týchto príjmov vo výške viac ako 16,8 milióna eur.NKÚ SR na základe analýzy výpadku príjmov z úhrad za služby verejnosti a ich kompenzácií konštatoval, že povinnosťou štátu je zabezpečiť financovanie verejnoprávnej inštitúcie tak, aby bol výpadok príjmu spôsobený prijatou legislatívou zo strany štátu dostatočne kompenzovaný.Pivarčiová v tejto súvislosti podotkla, že na Slovensku sa koncesionársky poplatok nezvýšil od roku 2003, pričom napríklad dozorná rada rakúskej ORF schválila vo štvrtok 21. októbra zvýšenie koncesionárskeho poplatku o osem percent, čo je 18,59 eur na mesiac.Agentúra SITA požiadala predsedu Rady Rozhlasu a televízie Slovenska Igora Galla o stanovisko.