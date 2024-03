Kontrola v súvislosti s nehodou Andreja Danka preukázala určité pochybenia

Vyšetrovanie stále prebieha

Boli policajti potrestaní?

2.3.2024 (SITA.sk) - Kontrola v prípade nehody podpredsedu Národnej rady SR Andreja Danka (predseda Slovenskej národnej strany ) zistila určité pochybenia. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Doplnil, že v tejto chvíli nie je možné o nich informovať, a to vzhľadom na to, že i protokol kontroly je súčasťou vyšetrovania, ktoré stále prebieha.„Vyšetrovanie dozorujúcej prokuratúry by malo byť v najbližšom čase ukončené a následne budeme informovať aj o postupe polície pri tejto nehode," uviedol tiež Neumann.Podľa informácií, ktoré v piatok 1. marca priniesla TV JOJ, v prípade nehody predsedu SNS mali byť potrestaní radoví policajti. MV SR túto informáciu nepotvrdilo.Šéf národniarov vo štvrtok 12. januára okolo 23:30 narazil do semaforu v bratislavskej Dúbravke. Po nehode z miesta odišiel. Policajtom Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, ktorí objasňovali dopravnú nehodu, sa s Dankom podarilo skontaktovať až v piatok 12. januára o 14:30.Vypočuli ho a podrobili dychovej skúške na alkohol, s negatívnym výsledkom.