Kontrolný deň k maratónu mieru ukázal potrebu opráv chodníkov a ciest

Na snímke kenský bežec Raymond Kipchumba Choge sa stal víťazom 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach 7. októbra 2018. Foto: TASR - František Iván

Košice 2. augusta (TASR) – Časť trasy Medzinárodného maratónu mieru (MMM), ktorý sa bude v Košiciach bežať prvú októbrovú nedeľu, si v piatok v centre mesta prešiel v rámci kontrolného dňa primátor Jaroslav Polaček. Z kontroly vyplynula potreba opráv niektorých problémových úsekov ciest, chodníkov a koľajových priechodov. Informoval o tom košický magistrát.Primátor s riaditeľom pretekov Branislavom Koniarom, zástupcami magistrátu, mestských podnikov, mestskej polície (MsP) a ďalšími zainteresovanými prešli úsek od Námestia Osloboditeľov po Hlavnej ulici až k soche maratónca na Námestí Maratónu Mieru a späť. Séria kontrolných dní, ktorá sa konala aj v príprave na hokejové majstrovstvá sveta, má podľa Polačeka zmysel."Máme pred sebou dva mesiace, to znamená, že je najvyšší čas dať mesto do poriadku tak, aby sa nielen bežci, ale aj všetci, ktorí na maratón prídu, cítili v našom meste dobre," uviedol primátor. Na najstaršom maratóne v Európe a treťom najstaršom na svete sa aj aktívne zúčastní, a to na polmaratónskej trati.Potrebné bude podľa neho opraviť polámanú alebo chýbajúcu dlažbu na Hlavnej ulici, ako aj doplnenie zelene. So šéfom MMM sa pristavil aj pri maratónskom pylóne označujúcom vzdialenosť 40 kilometrov. Unikátnu pamiatku, okolo ktorej maratónci behajú už desiatky rokov, poznačil zub času. "Organizátori maratónu ma upozornili, že toto miesto, ktoré bolo v minulosti viditeľné, je zarastené stromami. Myslím, že tento dnes už pamätník si zaslúži, aby sme ho otočili, vyčistili a vzdali tak poctu všetkým maratóncom. Mohla by to byť ďalšia spomienka, ktorá k histórii nášho mesta určite patrí," skonštatoval. Zároveň povedal, že chce požiadať organizátorov ďalšieho významného košického podujatia – Bielej noci, ktorá predchádza maratónu, aby okolo pylónu vytvorili nejakú peknú svetelnú inštaláciu.Podľa zástupcu náčelníka MsP Slavomíra Pavelčáka sú jej príslušníci pripravení zabezpečiť všetky poriadkové opatrenia pred samotným maratónom, ako aj počas pretekov. Na bezpečnosť bežcov i divákov bude dohliadať 200 mestských policajtov.Koniar informoval aj o niektorých zmenách, ktoré pripravili organizátori v tomto ročníku. "Bude to najmä nový cieľový servis na Námestí osloboditeľov v miestach medzi dvoma pamätníkmi, pričom nám ide predovšetkým o vyššiu mieru bezpečnosti pretekárov. Na Hlavnej ulici medzi Dómom svätej Alžbety a Urbanovou vežou chceme postaviť pre divákov dva nadchody, aby sa ľahšie dostali krížom cez Hlavnú, ktorá je veľmi exponovaná," priblížil.Organizátori prezentovali aj myšlienku, aby sa ranná úplná uzávera ciest a liniek MHD jazdiacich po maratónskej trati posunula z 8.00 h už na 7.00 h. Zdôvodňovali to väčším množstvom času na prípravu trate, občerstvovacích staníc, ale aj pomocou pre samotnú logistiku pretekov.