Kontrolný úrad: Ústredie práce slabo odmeňuje zamestnancov

Bratislava 4. októbra (TASR) – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR na rozsiahlu sociálnu agendu vydá ročne viac ako 1,5 miliardy eur. Desať percent z tohto rozpočtu, približne 150 miliónov eur, spotrebuje ústredie na svoju každodennú prevádzku. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR upozorňuje, že pri hospodárení s týmito prostriedkami boli zistené menej závažné nedostatky, napríklad v chýbajúcej aktualizácii procesov pri verejnom obstarávaní. NKÚ vidí ako kľúčový problém nedostatočné mzdové ohodnotenie zamestnancov ústredia, čo je rizikovým faktorom pri realizácii rozsiahlej a vysoko odbornej sociálnej agendy dotýkajúcej sa takmer každého občana Slovenska.K významnejším nedostatkom v hospodárení ÚPSVR, na ktoré upozornila kontrola NKÚ SR, patrilo porušenie finančnej disciplíny v dvoch oblastiach, a to pri dodávkach služieb a pri odmenách za práce mimo pracovného pomeru. Ústredie v siedmich prípadoch pochybilo, keď zaplatilo odmeny aj za činnosti, ktoré neboli súčasťou dohodnutej úlohy. Celkovo tak vyplatilo neoprávnene 23.200 eur, túto sumu však vrátilo do štátneho rozpočtu z vlastných prostriedkov ešte pred skončením kontroly.uvádza NKÚ.Podľa kontrolórov v súlade so zákonom neboli ani postupy pri základnej finančnej kontrole. Zamestnanci ju často vykonávali len formálne a do účtovníctva sa tak dostalo množstvo neúplných dokladov bez základných zákonných náležitostí. Porušenie zákona o účtovníctve zistili kontrolóri NKÚ aj pri inventarizácii dlhodobého majetku. V kontrolovanom období rokov 2016 až 2018 ÚPSVR nevykonalo dokladovú inventúru budov, stavieb a pozemkov a neoverilo, či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.doplnil NKÚ.V oblasti verejného obstarávania nemalo ÚPSVR splnenú povinnosť, ktorá súvisí s uzatvorením zmluvy o pristúpení do systému centrálneho verejného obstarávania s ministerstvom práce. Ministerstvo je pritom centrálnym obstarávateľom pre všetky organizácie v pôsobnosti rezortu. Kým obstarávanie zákaziek do 20.000 eur si zabezpečuje ústredie priamo, zákazky nad túto sumu môže obstarávať len ministerstvo práce. V reakcii na zistenia kontroly generálny riaditeľ ústredia požiadal ministerstvo práce o uzatvorenie zmluvy o centrálnom verejnom obstarávaní, a tiež vypracovalo nové vnútorné pravidlá verejného obstarávania. ÚPSVR prijalo na odstránenie zistených nedostatkov celkovo 14 opatrení, zameraných najmä na dohody o prácach mimo pracovného pomeru, verejné obstarávanie, vnútorný kontrolný systém, a tiež na inventarizáciu majetku a správu pohľadávok.Vnútorný odbor kontroly ÚPSVR vykonal priamo v ústredí za tri roky len štyri kontroly zamerané na hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu, čo národná autorita pre oblasť externej kontroly považuje za nedostatočné. Ten istý odbor zabezpečuje súčasne agendu sťažností, petícií a podaní a aj správne konanie, čo NKÚ SR považuje za neštandardné vzhľadom na riziko konfliktu záujmov. Kontrolný úrad preto odporúča vedeniu ústredia vyčleniť agendu správneho konania z činnosti odboru kontroly do samostatného organizačného útvaru, čím by sa zabezpečila nielen väčšia nestrannosť, ale aj transparentnosť v celom procese konania.ÚPSVR poskytuje podporu tisícom občanov Slovenska v rôznych životných situáciách. Najväčšiu časť bežných výdavkov ústredia, až 80 %, predstavujú výdavky na mzdy a odvody vrátane poistného. Z viac ako 9000 zamestnancov pôsobí až 70 % pracovníkov na 46 úradoch v regiónoch Slovenska.upozorňuje NKÚ.Kontrolný úrad preto upozorňuje na rozpor medzi nárokmi na vysokokvalifikovanú pracovnú silu pre realizáciu jednej z kľúčových agend verejných politík štátu (zamestnanosti a sociálnej politiky) a značne nízkym mzdovým ohodnotením zamestnancov úradov práce. Národná autorita pre oblasť kontroly to vyhodnocuje ako nezanedbateľný rizikový faktor, ktorý ohrozuje odbornosť, kvalitu, ale i personálnu stabilitu jednej z významných štátnych inštitúcií.